Cyber Security: Potenziellen Angreifern zwei Schritte voraus

Videotalk. Wieso ist Cyber Security gerade jetzt so wichtig? Und wie lassen sich Sicherheitslücken frühzeitig erkennen? – Mit den IT-Experten von Kyndryl im Gespräch.

Nur wenige Unternehmen fühlen sich den Herausforderungen der IT-Sicherheit tatsächlich gewachsen. Denn die Bedrohungsszenarien verändern sich gleichermaßen schnell wie die IT-Infrastrukturen selbst. Kyndryl, weltweiter Marktführer im Bereich Managed IT Services, ist Experte im Bereich Datensicherheit und entwickelt – basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung – gemeinsam mit seinen Kunden zuverlässige Cyber-Security-Strategien.

Cyber Security: Die Komplexität der Rahmenbedingungen steigt

IT-Verantwortliche stehen aktuell neuen, großen Herausforderungen gegenüber. Denn die Rahmenbedingungen der IT-Infrastrukturen werden immer komplexer. Als Gründe nennt Robert Hausegger, CTO bei Kyndryl Österreich, die zunehmende Digitalisierung sowie die internationale Verknüpfung der Unternehmen. Auch die geopolitische Lage der Akteure nehme großen Einfluss auf die sogenannte Enterprise Security, sagt Hausegger.

Zahlreiche Unternehmen setzen im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie auf hybride Cloudlösungen. Kyndryl unterstützt seine Kunden in diesem Bereich und sorgt für eine schnelle Integration unterschiedlicher Services, Technologien und Partner in die bestehende IT-Landschaft. Natürlich spielt auch Cyber Security in diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle:

„Wir als Kyndryl übernehmen hier die Verantwortung und liefern die notwendigen Skills und Konzepte, um unsere Kunden bei ihren Projekten und Herausforderungen zu begleiten.“ Robert Hausegger, CTO Kyndryl Österreich

IT-Sicherheit (wieder-)herstellen: Ein Drei-Stufen-Prozess

Das Thema Cyber Security ist sehr dynamisch – und demnach nicht nur spannend, sondern auch sehr herausfordernd, erläutert Jakob Oberascher, Senior Cyber Security Architect bei Kyndryl Österreich. Um die IT-Sicherheit seiner Kunden bestmöglich zu optimieren, setzt Kyndryl auf ein dreistufiges Verfahren:

Zunächst werden potenzielle Sicherheitslücken gemeinsam mit dem Kunden erfasst und bewertet. Das Risiko Assessment kann unter anderem auf einen bestimmten Themenbereich zugeschnitten werden, bspw. SAP Security. Im zweiten Schritt werden anhand der Referenzarchitektur die kritischen Capabilities dargestellt und mit den Kundengegebenheiten abgeglichen. In der letzten Phase werden die ersten beiden Elemente – die Resultate des Risiko Assessments und die Cyber-Referenzarchitektur – vereint. Daraus leitet Kyndryl eine spezifisch, auf den Kunden angepasste Cyber-Security-Strategie (inklusive Timeline und Roadmap) ab.

„Wir begleiten den Kunden bei der Durchführung dieser Strategie im Sinne einer Projektabwicklung oder in Form eines Managed Security Service.“ Jakob Oberascher, Senior Cyber Security Architect bei Kyndryl Österreich