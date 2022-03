„Wenn SAP steht, steht das Business“

Videotalk. Kyndryl Österreich ist Managed-Services-Anbieter im Bereich SAP. In einem Gespräch erzählen die Fachexperten, worauf es bei SAP-Anwendungen und deren Implementierung in die eigene IT-Infrastruktur ankommt.

Wer wettbewerbsfähig bleiben möchte, muss Trends wie den technologischen Wandel frühzeitig erkennen und die eigenen Geschäftsprozesse darauf ausrichten. Kyndryl unterstützt seine Kunden und sorgt dafür, dass die Digitalisierung, darunter auch die Migration sowie der Betrieb von kritischen, datenintensiven ERP-Anwendungen wie SAP, zum Business-Motor wird – und nicht zur Bremse.

SAP als Schlüssel zum Unternehmenswachstum

Aufgrund des technologischen Wandels im SAP Bereich müssen Unternehmen ihre IT-Infrastrukturen stetig anpassen, erklärt Robert Hausegger, Chief Technology Officer bei Kyndryl Österreich. Aktuell sehen sich viele Betriebe mit einem Umstieg auf SAP S/4HANA konfrontiert. Es hat sich herausgestellt, dass die optimierte Echtzeit-ERP-Suite für SAP-Kunden die Business Suite der nächsten Generation wird. Bei der Einführung und Migration solcher Kernanwendungen kann ein gut qualifizierter Managed-Services-Anbieter helfen.

Kyndryl Österreich hat jahrelange Erfahrung im Betrieb von komplexen SAP-Landschaften und zählt darüber hinaus zu den größten Managed SAP Service Providern. Seinen Kunden bietet Kyndryl maßgeschneiderte, strategische IT-Lösungen – so auch für den Umstieg auf SAP S/4HANA.

In Kürze Bei SAP S/4HANA handelt es sich um die vierte Generation der Anwendungssuite von SAP und den Nachfolger von SAP R/3. Die moderne Echtzeit-ERP-Suite (Enterprise Ressource Planning) stellt eine zukunftsfähige Basis für die Digitalisierung von Unternehmen dar. Sie bietet eine wesentliche Vereinfachung des Datenmodells sowie zahlreiche Innovationen durch die SAP HANA Cloud-Plattform. Durch die optimierte Oberfläche ist die Anwendung besonders nutzerfreundlich und intuitiv bedienbar.

Kyndryl, aus mehreren Gründen ein verlässlicher Partner im Bereich SAP

Höchste Fachkompetenz: Um am Puls der Zeit zu bleiben und seine Kunden – unter anderem auf dem Weg zu SAP S/4 HANA – bestmöglich zu unterstützen, investiert Knydryl jährlich intensiv in die Weiterbildung der Mitarbeiter. „Unser Team besteht aus sehr routinierten und gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagt Andreas Kopf, Solution Sales bei Kyndryl Österreich.

Flexible SAP-Lösungen: Darüber hinaus sehen die SAP-Experten bei Kyndryl das flexible Betriebsmodell als großen Erfolgsfaktor. Der IT-Dienstleister betreibt SAP-Systeme in den eigenen Datenzentren, in den Datenzentren der Kunden sowie bei unterschiedlichen Hyperscalern. Kyndryl kann seine IT-Lösungen auf diese Weise individuell an den Kunden und dessen technischen Gegebenheiten anpassen.

Maßgeschneiderte Verträge: Auch in Hinblick auf das Vertragsmanagement ist Kyndryl äußert flexibel. „Wir haben eine Mehr- oder Minderleistung in unsere Verträge eingebaut“, erklärt Mario Kvesic-Falmbigl, Solution Sales bei Kyndryl Österreich. Die Verträge haben demnach Luft zum Atmen und werden je nach Budget und gewünschtem Serviceumfang auf den Kunden abgestimmt.