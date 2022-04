Starte das größte Projekt deines Lebens

Ein Teilstipendium im Gesamtwert von 10.905 € für uPPM-Ausbildung in Projekt- und Prozessmanagement. Die next level academy organisiert in Kooperation mit der SMBS – University of Salzburg Business School diesen Lehrgang für angehende Projektmanager.

Ein Team zu leiten und Projekte zu übernehmen, ist für viele eine Herausforderung. Anstrebende Manager, Geschäftsleute und Führungspersönlichkeiten müssen dieses Handwerk beherrschen. Im Kompakt-Lehrgang „Projekt- und Prozessmanagement“ der Next Level Academy sollen die Teilnehmer in 23 Tagen erlernen, was es dazu braucht, um Einzelprojekte und Portfolios zu managen, schwierige Projektsituationen zu meistern, agile Methoden anzuwenden und Prozesse zu gestalten.



FÖRDERINHALT

1 x Universitätslehrgang Projekt- und Prozessmanagement



TERMINE

Start: 01. Juni 2022 in Wien

„Wir bieten offene Qualifizierungsangebote, mit eigenen Projektmanagement- und Prozessmanagement-Tools der next level solutions. Emotionale Inspiration und Akzeptanzsicherung durch next level emotion.“ - Markus Felder, Managing Director

Informationen und Bewerbung Motivationsschreiben, Lebenslauf & Bewerbungsbogen an: academy@nextlevelconsulting.com Hier finden Sie Informationen zum Masterstudiengang. Ansprechpartner:in:

next level academy GmbH

Markus Felder

Tel.: +43 1 478 06 60-0 Aufbau

11 Ausbildungsmodule (in Blöcken)

2 Prüfungsmodule Abschluss

Universitärer Projekt- und Prozessmanager (uPPM) Zulassung

Reifeprüfung und mind. 3-jährige einschlägige Berufserfahrung oder Reifeprüfung und mind. 5 Jahre Berufserfahrung.

Diese Förderung ist für die Teilnehmer/innen nicht mit anderen preismindernden Aktionen kombinier- und in bar ablösbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bestehende Programm-Teilnehmer/innen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der/Die Gewinner/in wird verständigt.