Ein erster Schritt zur Enteignung

Schon wieder machen Parteien für die Leerstandsabgabe mobil. Gegenargumente aus der Sicht eines Betroffenen.

Im Land Salzburg gibt es ein abgeschlossenes Begutachtungsverfahren, die Steiermark und Tirol arbeiten an einem Gesetzesentwurf, in Wien ist es seit der Ankündigung der SPÖ im Vorjahr still um die Einführung einer Leerstandsabgabe geworden. Die nunmehr KPÖ-regierte Stadt Graz denkt seit Jahren darüber nach; ganz aktuell auch die SPÖ Klagenfurt. In Salzburg sind es ÖVP, Grüne und Neos, die eine Abgabe auf leer stehende Wohnungen einführen wollen, in Tirol ÖVP und Grüne, in der Steiermark ÖVP und SPÖ.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Allen Ländern und Städten ist gemein, dass sie nicht genau wissen, wie viele leer stehende Wohnungen es gibt. Daher können die Regierungen auch nicht wissen, wie viel eine solche Abgabe bringen würde, geschweige denn wissen sie, welcher administrative Aufwand sich ergeben würde. In einem Konzern wäre diese Vorgangsweise undenkbar! Für mich stellt sich unter anderem die Frage, wie erhoben werden soll, welche Wohnungen leer stehen. Wer will mich als Eigentümer auf welcher rechtlichen Basis zwingen, Leerstehungen bekannt zu geben? In manchen Gemeinden im Land Salzburg werden bereits Detektive eingesetzt und allgemeine Ermittlungsschritte gesetzt, um leer stehende Wohnungen zu erheben. Das wäre wohl ein Rückschritt in die finstersten Zeiten der Republik. Was sagt eigentlich, unter anderem, der Österreichische Gemeindebund dazu?