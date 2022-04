Radeln im Mariazellerland: Von drei Seen einen zweimal

Rundtouren mit fordernden Anstiegen und viel Wasser, mehr oder weniger knapp daneben.

Sind Joachimsberge immer so arg steil? Das fragte ich mich, als ich mit dem Rennrad im Mariazeller Land unterwegs war und plötzlich eine 16-Prozent-Steigung bergauf klettern musste. Ein ähnliches Erlebnis hatte ich letzten Winter beim Langlaufen in Niederösterreich gehabt, auf der Joachimsberg-Loipe als extrem anstrengender Extraschleife zur flachen Lassingtal-Loipe.

Grafik: "Die Presse"/Petra Winkler

Die Radfahrt war die „Drei-Seen-Rundtour“, die in Mariazell beginnt und dorthin zurückführt. Man verlässt den Wallfahrtsort in nordöstlicher Richtung (St. Sebastian) und sollte recht bald den Erlaufsee und den Erlaufstausee bewundern. Aus lauter Freude über die umliegenden Berge – dominant zuerst die Gemeindealpe, dann der Ötscher – habe ich beide Seen gleich übersehen, liegen sie doch nicht unmittelbar an der Strecke. Es folgt der erste von vier Anstiegen, und zwar auf den Josefsberg mit rund 1000 Höhenmetern. Der nächste ist schon die Joachimsberg-Challenge, weniger hoch, aber wesentlich steiler. Bei Sägemühle dreht man nach Süden ab und fährt über – Anstieg Nr. 3 – Ulreichsberg zum Hubertussee, den nicht einmal ich zu übersehen geschafft habe. Um ihn und seine angenehm beruhigende Wirkung wäre es besonders schade gewesen.

Zurück nach Mariazell ist es dann nicht mehr weit, aber noch ein letztes Mal steil – und zwar den Kreuzberg hinauf. Als Alternative zu dieser 45,5 km-Strecke mit mehr als 700 Höhenmetern Anstieg habe ich dann noch die weniger anstrengende „Rundtour durchs Mariazellerland“ ausprobiert. Sie startet ebenfalls in Mariazell, jedoch ost- und den Kreuzberg abwärts (heißt: am Schluss wieder hinauf!). Durchs Halltal und auf der B21 führt die Route lang entlang sprudelnder Gewässer entgegen der Flussrichtung, also (sanft) bergauf. Nach dem Kernhofer Gscheid, der Langläufern bestens vertraut ist, geht es wieder am Hubertussee vorbei zurück zum Start. Inzwischen ist auch mir gedämmert: Der (Ort) Joachimsberg war ein und derselbe, auf dem ich von der anderen, nördlichen Seite auch langlaufen war.

E-Mails an: benedikt.kommenda@diepresse.com