Hauptbild • Gerade hatte der transnistrische „Präsident“ Alarmstufe Rot ausgerufen. • Vadim Ghirda/AP/picturedesk

Ich fuhr nach Varniţa, einen von Moldawien kontrollierten Vorort der transnistrischen Grenzstadt Bender. Die Aufregung war zum Schneiden. Plötzlich schlug die Stimmung gegen mich um.

Als es im prorussischen Transnistrien krachte, fuhr ich zufällig gerade hin. Ein russischer General sagte offen, dass die Vereinigung mit dem 1992 blutig von Moldawien abgespaltenen Landstreifen ein Kriegsziel darstellt. Da die russische Armee aber noch weit hinter Odessa steht, halten sich die dortigen Separatisten seit dem 24. Februar bedeckt. Ich fuhr nach Varniţa, einen von Moldawien kontrollierten Vorort der transnistrischen Grenzstadt Bender, der aber mittels Pässen, Pensionen, Arbeitsplätzen und Autokennzeichen nach Transnistrien orientiert ist. Nach 1709 hatte sich der Rest der schwedischen Armee in Varniţa niedergelassen, Schweden entsagte nach der Schlacht von Poltawa seiner imperialen Ambition und wurde ein prosperierendes Land. Der russische Autor Michail Sygar meint, dass Putin sein Poltawa bräuchte, damit auch Russland von imperialen Komplexen geheilt wird.



Als ich anreiste, wurde das leere Tiraspoler „Ministerium für Staatssicherheit“ beschossen, wurden in Grigoriopol zwei russische Radiomasten gesprengt, wurde das Munitionsdepot in Cobasna von Drohnen anvisiert. Ich hielt in Comrat, der Hauptstadt der russophilen Teilrepublik Gagausien. Die Aufregung war zum Schneiden. Ein taubengrau-blau gewandeter Elegant saß auf einer Parkbank: „Jetzt besetzen Moldawien und die Ukraine Transnistrien, Krasnoselskij hat uns zur Hilfe gerufen.“ Tatsächlich hatte der transnistrische „Präsident“ Vadim Krasnoselskij gerade Warnstufe Rot verhängt, alle Kinder in Distanzunterricht geschickt und die Siegesparade am 9. Mai abgesagt.