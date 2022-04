Der Wiener Flieder erinnert mich an Charkiv

Unsere Kolumnistin ist geflohen. In ihrer vorerst letzten Kolumne schreibt sie über ihre Heimatstadt, der sie in allen Städten begegnet, in denen sie sich aufhält.

Die Gesichtszüge meiner Heimatstadt entdecke ich in allen Städten, in denen ich mich jetzt aufhalte. Im tschechischen Olomouc sehe ich ein Haus im Jugendstil. In Charkiw gibt es viele Gebäude in diesem Stil, vor allem in der Darwin-Straße, benannt nach dem britischen Naturforscher. Vor Kurzem wurde dort stark bombardiert, und ich kann nur hoffen, dass die schönen Jugendstil-Gebäude unversehrt geblieben sind. Ich muss aber gestehen, dass die Häuser hier in einem viel besseren Zustand sind als ihre ukrainischen Zwillinge. Irgendwann müssen wir es lernen, mit der Architektur besser umzugehen. Es ist höchste Zeit.

Der Flieder in Wien erinnert mich an den Charkiwer Flieder, der in den stillen Höfen der Frankivska-Straße blüht. Oder besser gesagt blühen wird, das geschieht in der Ukraine nämlich erst später. Die Blüten duften aber gleich, und ich denke an die Dates, die ich an Frühlingsabenden in solchen Höfen gehabt habe.

Die Autobahnbrücke auf einem Hügel in Klagenfurt ist plötzlich der Brücke über den Klotschkiwski-Hang in Charkiw ähnlich. Ich gehe näher an sie heran, um zu prüfen, ob es wirklich eine andere Brücke ist und nicht die in Charkiw. In Budapest erlebe ich ein sattsam bekanntes Geräusch – den Lärm eines Flugzeugmotors. Ich stehe mitten auf der Straße, meine erste Reaktion ist: schnell Deckung suchen. Mein nächster Gedanke: Es ist ein ganz gewöhnliches Flugzeug. Ich kann ruhig weitergehen.