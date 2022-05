Interview. Michael Schmidt, Geschäftsführer 3SI Immogroup, im Gespräch über Baumaterial, Projekte der 3SI Immogroup und die Wünsche seiner Kunden.

Wie reagiert die 3SI auf Krisen (Pandemie, Ukraine) und wirtschaftliche Folgen, zum Beispiel höhere Baukosten und steigende Zinsen?

Seit mehr als zwei Jahren kaufen wir Baumaterial auf Vorrat, seit dem Ukraine-Krieg noch verstärkt. Die nächsten Projekte sind gesichert. Hinsichtlich Zinsen sehen wir uns vermehrt um Fixzinssätze um, wobei man sagen muss, dass natürlich höhere Zinsen nicht erfreulich sind, aber die für 2022/23 erwartete Zinserhöhung auf 1 bis 2 Prozent schaffbar ist.

Welche Alleinstellungsmerkmale kennzeichnen den 3SI-Service?

Qualität steht bei uns über allem. Außerdem wollen wir immer besondere Projekte entwickeln, wie etwa „The Unique“ am Döblinger Hackenberg. Insbesondere beim Altbau heben wir uns mit fast zehn Projekten im Jahr stark von Mitbewerbern ab, da immer weniger Immobilienentwickler im Altbaubereich bauen und schon gar nicht in dieser Größenordnung im Hinblick auf die Anzahl an Wohnungen. Und wir entwickeln uns natürlich immer weiter, sowohl in der Qualität, als auch im Bereich Nachhaltigkeit und Innovationen – jedes neues Projekt ist noch besser als jenes davor.

Welche „neuen“ Ansprüche ­stellen Interessierte an die 3SI?

Freiflächen sind während der Pandemie immer wichtiger geworden und die Wohnungen dürfen auch wieder etwas größer sein, Stichwort Home-Office-Notwendigkeit. Im Altbau bemerken wir einen noch stärkeren Trend zur Eigennutzung – und das berechtigte Einfordern von höchster Bauqualität. Dahingehend freuen wir uns über eine große Nachfrage nach den von uns revitalisierten Immobilien im Alt- und Neubausegment; die Kundinnen und Kunden kennen und schätzen die hochwertige 3SI-Qualität.