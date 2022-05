Freundliche Floskeln

„Liebe Grüße“, schreibe ich. Und zwar nicht einfach so. Liebe Grüße sind für mich in herzlichen Zeiten wie diesen wieder etwas Spezielles.

Wie schnell sind wir doch mittlerweile mit Emotionen bei der Hand! Nicht unbedingt im echten Leben, aber jedenfalls auf Twitter, auf Facebook, in unseren Mails. „Ich bin ein bisschen verliebt“, schreibt die Kollegin und postet das Foto eines Sommerkleids. „Hach, damals“, seufzt ein Ferdinand und erinnert an Zeiten, als in Wien noch Doppeldeckerbusse gefahren sind. „Awwww.ldquo; und „cute“ und „soooo süß“, ich will das auch gar nicht kritisieren, ich mache ja selbst mit und schicke noch ein paar Emojis hinterher, Kuss, Smiley, Wundertüte. Offenbar ist auch mein Bedürfnis nach Nähe groß – so lange sind sie ja nicht her, die Zeiten, als spontane Treffen und Umarmungen rar gewesen sind und man beim bösen Wort Bussi-Bussi-Gesellschaft ganz unangebracht nostalgische Gefühle entwickeln konnte.

Hug! Nein: Big Hug!

Irgendwann Anfang letzten Jahres war ich auf der Suche nach einer neuen Grußformel. Freundliche Grüße schienen mir plötzlich zu förmlich, liebe zu nah am hingefetzten Kürzel für Hingefetztes: „Der Termin ist verschoben, lg“. Also beste Grüße? Zu antiquiert. Viele Grüße? Darunter kann ich mir nichts vorstellen. „Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen“? Viel zu lang. Ich landete bei „Herzlich“ – und freute mich, wenn ich ein „Herzlich“ zurückbekam. Ja, so ist das gewesen, man kann es heute gar nicht glauben, wenn schon Newsletter so unterzeichnet werden und so mancher gar zum Superlativ greift: „Herzlichst!“