Gesundheitspolitik: Ein Wettkampf um Themenverfehlung

Die Zeit für die Finanzierung des Gesundheitssystems aus einer Hand ist reif.

Zum Autor: Dr. Gernot Rainer ist Facharzt für Lungenkrankheiten und Intensivmedizin

Mit der abebbenden Omikron-Welle und der sinkenden Belastung der Spitäler verhallt auch das letzte Klatschen für die Ärzteschaft. Eröffnet wird nun ein teils absurder Schlagabtausch zu an sich wichtigen Problemstellungen im Gesundheitssystem. Es sind vordergründig zwei Themenkomplexe.

Einerseits erleben wir einen Rückgang der verfügbaren Kassenmedizin im niedergelassenen Bereich, andererseits einen eklatanten Personalmangel in den Spitälern. Kassenordinationen sind verwaist und können trotz vielfacher Ausschreibung nicht besetzt werden. Ganze Krankenhausabteilungen können keinen Vollbetrieb gewährleisten, weil es an Ärzten fehlt. Das ist keine plötzliche oder auch nur überraschend eingetretene Situation, sondern das Ergebnis langjähriger Entwicklungen in den beiden Sektoren.