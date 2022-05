„Start me up!“

Gamification für‘s Homeschooling, am Beispiel der am A1 Start Up Campus kostenlos entwickelten YooQuiz App.

Als eines der ersten österreichischen Unternehmen unterstützt A1 bereits seit 2015 Start-ups bei ihrer Entwicklung. Beim A1 Start Up Campus steht der Name für das Programm.

Sie sind das Wirtschafts-Phänomen des Informations-Zeitalters: Start-ups. Hinter dem, was sich oft wie die schiere englische Übersetzung des Begriffs „Jungunternehmen“ anhört, verbirgt sich aber weitaus mehr als die Gründung einer Firma unter Zuhilfenahme eines motivierenden Wutzlertisches und der exzessiven Konsumation von hippen Mate-Getränken. Die allermeisten Start-ups haben nämlich (zumindest) zwei Dinge gemein: ihre Geschäftsmodelle basieren auf den Möglichkeiten der Digitalisierung (oder nutzen sie zumindest intensiv aus) und sie haben große Wachstums-Ziele.

Mehr als nur Co-Working

Als eines der ersten österreichischen Unternehmen unterstützt A1 bereits seit 2015 Start-ups bei ihrer Entwicklung. Der A1 Start Up Campus in Wien war seitdem die Heimat von bereits über 30 Start-ups aller Kategorien und Entwicklungsstufen – von Foundern, die eine Idee auf drei Präsentationsseiten gepitcht haben, bis hin zu Unternehmen, die mitten im Wachstum waren. Die Range der Start-Up-Campus-Member, -Partner und -Alumnis umfasst Prop-Techs, Edu-Techs und alles dazwischen. Der A1 Start Up Campus ist nicht nur der Name der Location in Wien sondern auch des gesamten Programms, mit dem A1 Start-ups unterstützt. Und Unterstützung ist oft mehr Wert, als die nächste Finanzierung oder das Onboarding eines weiteren Investors.

A1 stellt den Foundern das Know-how seiner Fachexperten in businessrelevanten Themen wie Legal, Taxes, Controlling, Marketing und Sales zur Verfügung und hilft damit den Start-ups dabei, sich auf ihre Kernkompetenz, ihr Produkt und dessen Entwicklung, zu konzentrieren. Das Support-Portfolio des Start-Up-Campus-Teams umfasst auch die Produkte von A1, von der Data-Center-Anbindung bis hin zu Cloud-Diensten.

Aber nicht nur die Start-ups profitieren von dieser Unterstützung: Unter anderem Eddi Bike, Warrify und whalebone haben einen weiteren Schritt in ihrer Zusammenarbeit mit A1 gesetzt und ihre Produkte in die A1 Shops gebracht oder auf Basis der eigenen Kernprodukte spezielle A1 Produkte entwickelt. So ist zum Beispiel whalebone die Basis von A1 Net Protect, einem Cybersecurity-Angebot, das in vielen Ländern der A1 Group Kund:innen vor Gefahren im Internet schützt.

Dass Digitalisierung und Bildung Hand in Hand gehen, beweisen die Edu-Tech Start-ups am A1 Start Up Campus nicht erst seit der Corona-Krise und dem damit einhergehenden Distance-Learning und Home-Schooling. Erstmalig war es notwendig, nicht nur die organisatorischen Abläufe des Schulalltags, sondern auch die Wissensvermittlung an sich in den digitalen Raum zu heben. Oftmals waren die vorhandenen Werkzeuge der Schüler:innen und Lehrenden nicht ausreichend dimensioniert, datenschutzrechtlich bedenklich – oder schlicht nicht vorhanden.

we all need more education

Mit yoovis, MatheHero und eSquirrel sind aktuell drei Bildungs-Start-ups Member des A1 Start Up Campus, Fox Education als A1 Start Up Campus Partner ergänzt den Bildungsschwerpunkt. Ihnen allen ist gemein, dass sie nicht nur neue, digitale Lösungen für die Anforderungen eines modernen, zukunftsorientieren Schulbetriebs entwickelt, sondern in vielen Bereichen einen neuen Zugang zu altbekannten Abläufen etabliert haben. So hat SchoolFox (FoxEducation) das Mitteilungsheft nicht nur digitalisiert, sondern sorgt, durch die implementierte Übersetzungsfunktion auch für eine intensivere Teilhabe von Eltern und Schüler:innen mit nicht-deutscher Muttersprache am Schulalltag.

Kostenlos: der A1 digital.campus

Das Internet ist allgegenwärtig – das Wissen, wie man es sicher nutzen kann, und welche Möglichkeiten und welches Potenzial es jenseits von Instagram und TikTok bietet, leider nicht. Diesen Schiefstand aufzulösen hat sich A1 gemeinsam mit dem Partner DaVinciLab zur Aufgabe gemacht und den A1 digital.campus ins Leben gerufen. Bis heute haben über 200.000 Teilnehmer:innen über 14.500 Workshops am physischen A1 digital.campus im 20. Bezirk in Wien oder direkt in Schulklassen oder auch online besucht. Die Themen sind vielfältig, wie das Internet selbst: Die Teilnehmer:innen können gemeinsam mit Trainern die Grundlagen der Robotik und künstlichen Intelligenz erforschen, sich mit 3D-Druck auseinandersetzen oder ihre ersten Apps schreiben.

Im Fokus steht bei allen Kursen immer auch der integrative, fächer- und disziplinübergreifende Gedanke. Ein wesentliches Augenmerk legen A1 und DaVinciLab auch auf die altersgerechte Ausgestaltung der unterschiedlichen Kurse. So gibt es für Volksschulkinder fächerübergreifendes Lernen und für die Sekundarstufe 1 einen Fokus auf MINT-Fächer. Die Schüler:innen entwickeln gemeinsam neue Perspektiven und kreative Problemlösungen für eine nachhaltigere und bessere Welt – und erweitern dabei spielerisch ihre digitalen Kompetenzen. Bei speziellen Bildungsevents, Hackathons oder einer Start Up School können darüber hinaus die jungen Teilnehmer:innen in digitalen Zukunftsthemen ihre Talente entdecken und verbessern. Die Kurse und Workshops sind allesamt kostenlos, die Anmeldung ist auf www.A1digitalcampus.at möglich. Auch an Eltern und Pädagog:innen ist gedacht: Gemeinsam mit Saferinternet.at sorgt der A1 digital.campus mit Eltern-Infoabenden und Weiterbildungsprogrammen für Pädagog:innen für mehr Sicherheit im Netz.