Exotisches Marokko

Reise ins Land der 1001 Nacht - Eine maghrebinische Perle im Nordwesten Afrikas!

Marokko, das Land der Düfte und Farben, der Gewürze und Teppiche, aber auch das Land der absoluten Vielfalt zwischen Hohem Atlasgebirge, Wüste und grünen Oasen - eingebettet zwischen Mittelmeer im Norden und dem Atlantik im Westen. Reich an Geschichte rückreichend bis in die Antike, im Gefühl der Unabhängigkeit seit 1956, Boden für Kultur und Kunst, Bodenschätze, Religion und Heimat für ein besonderes Volk. Eine Nation, die im Zusammenhalt an seine Vergangenheit glaubt, Kunsthandwerk schätzt und praktiziert sowie einen riesigen Schatz an Sehenswürdigkeiten und Kunstschätzen aufzuwarten hat.

Es erwarten Sie viele besondere Momente während dieser Reise: der Besuch der römischen Ruinen von Volubilis, die zauberhafte malvenfarbige Berglandschaft in der Dades Schlucht u.v.m. Ein Höhepunkt dieser Reise ist der Besuch des „Anima“-Gartens von André Heller. Zentrale Themen der Reise sind Geschichte, Religion, Kulinarik, Land, Kultur und Traditionen sowie die politische Entwicklung des Landes, stets vom Duft des Orients begleitet. Die muslimische Welt gilt es für uns positiv zu hinterfragen und zu verstehen. Aufklärung und Verstehen fördern das miteinander, wie zum Beispiel zu wissen was der Muzzein im Koran für Sie vorträgt!

Infoabend am 29. Juni 2022 um 18 Uhr im Restaurant „Papas" am Naschmarkt

Programm 1. Tag : Anreise nach Marrakesch und Weiterfahrt nach Casablanca (Check-In) Stadtbesichtigung (Bus) inkl. Hassan II Moschee (von außen )- exklusives Abendessen





: 2. Tag : Besichtigung der Hauptstadt RABAT



Rabat, Marokkos Hauptstadt, liegt an den Ufern des Bouregreg und des Atlantischen Ozeans. Die Gäste treffen auf islamisches und französisch-koloniales Erbe, darunter die Kasbah des Oudaïas. Diese königliche Festung aus der Berber-Ära ist von formalen französisch gestalteten Gärten umgeben und bietet Blick auf den Ozean. Der berühmte Hassan-Turm der Stadt, ein Minarett aus dem 12. Jahrhundert, erhebt sich über die Ruinen einer Moschee. Grande Moschee und cosmopolitanisches Gefühl steht am Tagesplan. Einheimisches traditionelles Abendessen ist für alle bestellt!





Besuch der Medersa(Koranschule 14.JH), MEDINA wie sie lebt!, Mittagstisch auf Riad der Medina mit Blick auf die Stadt, Brunnen von FES, außergewöhnliche Führung einer Moschee Besuch einer Gerberei mit anschließender direkter Kaufmöglichkeit! Hier gibt es tatsächlich die besten Lederwaren des Landes. Abendessen Hotel und im Anschluss Spaziergang durch die Gärten von Fes

4. Tag: Weiterfahrt nach Meknes und Pilgerstadt Moulay Idriss

(jüdischer Friedhof bei freier Zeit) Volubilis als Ausgrabungsstätte darf nicht fehlen. Place el-Hedim und Tor Bab el-Mansour bilden das Zentrum. Zeit für Einkäufe und Einatmen dieser besonders weichen warmen arab.Luft. Weiter geht’s zur Pilgerstadt auf den grünen Hügeln, benannt nach einem Urenkel des Propheten Mohammed; Bis 2005 war der besuch Nichtmuslimen verwehrt. Mausoleum des Moulay idris – von außen – Geschichte erlaubt! Zylindrisches grün gekacheltes Minarett mit den Erzählungen um dieselben des Landes, die muslimische Religion steht heute am Plan. Abendessen im Hotel

5. Tag: Weiterfahrt in die Wüste bis Boumain Dades, Übernachtung in einem ***** Wüstenresort





6. Tag: Ausflug zur DADES Schlucht in Boumain



DADES Schlucht in Boumain, liegt im Regenschatten des Hohen Atlas, zauberhafte malvenfarbige rote Berglandschaft, extreme Bergformationen. Erlebnis pur! Nachmittags fakultatives Angebot vor Ort, richtet sich nach dem Wetter und den Wünschen der Gruppe (oder einfach nur ausruhen…..) Abendessen





7. Tag: Tal der Rosen – Ounilla-Tal – Ait Benhaddou



Filmkulisse, Gedanken an die Kerwansereien und Geschichte aus dem 11.JH. Leben der Beduinen und Schroffheit des Landes bilden sich hier ab. Tauchen Sie ein in diese fremde Welt mit all ihrer Schönheit, Abendessen





8. Tag: Stadtrundfahrt in Marrakesch

Koutoubia Moschee, Palais de Bahia, Saadler Gräber, Gauklerplatz; Traditionelles Essen im Rahmen eines Folkloreabends

9. Tag: Ausflug in A. Hellers Garten „Anima"



Marrakesch Andre Heller und AMINA, Ort der Sinnlichkeit und der Einkehr, Kunst und Heilung, Staunen und Begeisterung! Es wird alles dran gesetzt um Herrn Heller persönlich für eine kleine Runde dabei zu haben! Nachmittag frei Zeit in der Stadt, Abendessen





11. Tag: Rückflug gegen 15 Uhr