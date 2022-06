Ich google meine Feinde

Es gibt Leute, die googeln Exfreunde. Andere sich selbst. Ich mache mich im Netz auf die Suche nach alten Feinden und freue mich, wenn es ihnen schlecht ergeht.

Ich bin kürzlich über eine Todesanzeige gestolpert. Also gestolpert ist zu viel gesagt, ich habe schließlich aktiv gesucht, wobei mir der Vorname des Kerls nicht eingefallen ist und ich ihn unter seinem Nachnamen nicht gleich gefunden habe, was mich beides mit einer etwas unsinnigen Freude erfüllt hat. Ich habe für den Mann Anfang des Jahrtausends zwei, drei Monate lang gearbeitet und bin dann mit der Erkenntnis geflohen: Wenn alle im Büro dich warnen – einfach glauben.



Jetzt ist er also tot. Und ich finde das tatsächlich ein wenig schade, ich habe mich nämlich daran gewöhnt, ihn alle Jahre wieder zu googeln und mich daran zu erfreuen, dass es mit seiner Firma bergab ging. Denn so bin ich: Ich google keine Exfreunde, sondern meine Feinde, Menschen, die mir das Leben schwer gemacht haben. Diese Kollegin, die stets alle anderen hängen ließ. Oder jenen intriganten Studienrichtungsvertreter, an den ich immer denke, wenn in irgendeiner Partei ganz sinnlos die Fetzen fliegen und darob alle den Kopf ungläubig schütteln. Ich nicke dann nur: Kenn' ich, so war das damals auch.