Ein bereichernder Weg nach Santiago de Compostela

Wer sich auf das Pilgerleben einlässt, gewinnt wichtige Erkenntnisse. Auch für den Alltag.

Ob aus religiösen Gründen, auf der Suche nach sich selbst oder der sportlichen Herausforderung wegen: Wer den Jakobsweg oder Teile davon geht, wird nicht nur mit Hunderten von Kilometern mehr an den Beinen an seinem Ziel ankommen. Er wird auch den Rucksack mit Erfahrungen und Erkenntnissen aufgefüllt haben. Im besten Fall integriert er sie sich in den Alltag.

Jeden Tag gilt es, Durchhaltevermögen unter Beweis zu stellen. Blasen an den Füßen, Muskelkater in den Beinen, die Schultern schmerzen vom schweren Rucksack. Und dann offenbart auch noch der Blick ins Freie einen weiteren Regentag. Dennoch: Nun heißt es Zähne zusammenbeißen, wieder in die Wanderschuhe schlüpfen – und in Bewegung bleiben.

Zugleich erlebt man auf dem Jakobsweg auch Entschleunigung. Man lebt im Moment, besinnt sich auf das Wesentliche. Was nicht nur mit der minimalen Ausstattung zusammenhängt, die man bei sich trägt. Man spaziert durch malerische Küstenorte, einsame Fischerdörfer, schöne Berglandschaften. Man schöpft Kraft aus der Natur. Und man wird mit Gedanken und Themen konfrontiert, vor denen man in der Hektik des Alltags gern davonläuft. Erlebt nicht nur ein Auf und Ab der Höhenmeter, sondern vielleicht auch eines der Gefühle – und hat Zeit, hinzuhören.

Wichtig ist vor allem aber, mit wem man diesen Weg geht. Wer allein geht, geht schneller, wer in Gesellschaft geht, kommt weiter, meinen viele Pilger. Aber: Wir können allein unterwegs sein und uns dennoch begleitet und unterstützt fühlen. Umgekehrt können wir von Menschenmengen umgeben sein und uns dennoch einsam fühlen. Ob allein oder in Gesellschaft: Wir suchen uns selbst aus, mit wem wir dieses Abenteuer namens Lebens bestreiten.

E-Mails an: barbara.schechtner@diepresse.com