Der Königspfad, der Caminito del Rey, führt in schwindelerregender Höhe durch die Schlucht El Chorro in Andalusien – und in die Geschichte Spaniens.

Schwindelfrei sollte man sein, wenn man den Caminito del Rey, den schmalen Königspfad, ohne Panikattacken bewältigen will. Auch heute noch. Dabei ist der andalusische Wanderweg, der lange Zeit als der „gefährlichste der Welt“ galt, seit 2015 in hervorragendem Zustand und vor allem extrem sicher.