Flüchtlingskinder in der Schule: Ein Eisbär gegen die Tränen

Hauptbild • In der Klasse gibt es 30 Kinder – der Krieg ist allen ein Begriff. • Lydia Simon

In der Schule treffen österreichische Kinder, deren Urgroßvater in Russland verschwand, auf irakische Kinder, die bereits Leichen gesehen haben, oder in sich versunkene Ukrainerinnen auf Syrerinnen. Ein Versuch, sich über Kunst dem Thema Krieg anzunähern.

Es wird mucksmäuschenstill im Klassenzimmer, als ich die beiden zwölfjährigen Mädchen aus der Ukraine frage, wie es ihnen mit der fröhlichen Normalität der anderen Kinder in der Schule geht. Ob sie sich manchmal wie im falschen Film fühlen. Die beiden antworten ausweichend und höflich, dass sie Österreich dankbar sind.

In der Zeit der Jugoslawien-Kriege erschien es manchen Flüchtlingen seltsam, dass in Wien Eis gegessen und gelacht wurde, während ein paar Autostunden entfernt die Grenzstationen brannten. Nachkommen in zweiter oder dritter Generation, die sich selbst als Serben bezeichnen, halten mit ihrer Meinung zu den Jugoslawien-Kriegen hinter dem Berg. Ein Bub gibt preis, dass er eine Oma in Belgrad hat, und dass er nichts von Slowenien hält – warum das so ist, mag er nicht sagen.

Das Thema Krieg betrifft viele in der Klasse: entweder weil sie direkt damit in Berührung gekommen sind oder indirekt durch Eltern und Großeltern. Als ich im Unterricht zu Gast bin, nähern wir uns der schwierigen Materie auf kreative Weise. Das Interesse ist groß, zwei Stunden lang folgt Frage auf Frage. Später wird die Lehrerin mir sagen: „Die Schüler waren sehr brav, so aufmerksam sind sie sonst nie.“

Kennengelernt habe ich die Kunstlehrerin und die Kinder zufällig bei einem Besuch im Park, während sie eine „Land Art Aktion“ gemacht haben. Zwei ukrainische Mädchen legten eine Spirale aus Kieferzapfen, Steinen und wenigen gelben Blumen zwischen zwei Bäume.

Während ich sie in der Klasse besuche, bekommen sie eine Aufgabe gestellt, die zunächst einfach erscheint: Sie sollen auf großformatigen Papierbögen Bilder malen, dürfen dabei aber ausschließlich die Formen Spirale, Kreis, Punkt, Strich oder Leiter verwenden. Dass sie sich immer zu zweit ein Blatt teilen müssen, erscheint den Zwölfjährigen seltsam. Ein syrisches Mädchen malt gleich eine dicke Grenze zu ihrem Nachbarn, die sie später noch mit Metalldraht verstärkt.

Die Spirale als Zeichen der Hoffnung

Punkte und Kreise – das sind die Ausdrucksformen, die jedes Kind als Erstes zeichnet, erforschte Arno Stern. Der Pädagoge musste vor den Nazis flüchten. Später arbeitete er in Frankreich in einem Heim für Kriegswaisen mit Kindern. Stern war dagegen, kleinen Kindern schon Kunst zu unterstellen, denn es wäre sehr wichtig für die Entfaltung jedes Kindes, dass es seine jeweils „eigene Spur“ ausdrücken könne. Jeder Erwachsene, der bei diesen allerersten Ausdrucksmöglichkeiten auf Papier interveniere, störe extrem. Die Kinder würden in der Folge ihre Methoden aus dem Inneren heraus aufgeben und sich einem gängigen Kunstverständnis unterordnen. Ihre Bilder würden dann der Kommunikation dienen und nicht mehr dem eigenen Ausdruck. Stern galt die Spirale als höchstes der Gefühle, als Zeichen der Hoffnung und Unendlichkeit – als sichtbarer Ausdruck, dass das Kind sich kreativ entwickeln kann.