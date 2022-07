Unser seltsames Gehirn: Evolution auf verschlungenen Wegen

Soziale Kompetenz und eine selbstbewusste Verortung in der Welt entstehen durch eine optimale Fürsorge in den ersten Lebensjahren in einer solidarischen Gesellschaft.

Seit Menschen über sich selber nachdenken, beschäftigt sie ihr widersprüchliches Wesen. Kein Wunder eigentlich, angesichts der Entstehung des menschlichen Gehirns in typisch evolutionärer Bastlermanier. Seine stammesgeschichtlich alten Teile beherbergen auch heute noch die lebenserhaltenden Funktionen und Antriebe, etwa im Dienste des soziosexuellen Verhaltens. Diese alten „Instinkte“ mischen immer noch kräftig mit, sei es als arttypische Ausdrucksweisen der Emotionen durch Mimik und Körpersprache, oder als dunkle Triebe, die sich etwa allzu oft in der soziosexuellen Gewalt gegen Kinder und Frauen zeigen.



Die Entstehung bilateralsymmetrischer Tiere vor etwa 600 Millionen Jahren führte zu einer Ansammlung von Sinnesorganen und Nervenzellen an deren Vorderpol. Bereits die Gehirne wurmartiger Wesen, wie der vor 555 Millionen Jahren im Schlamm lebenden Ikaria, mussten Geschlechtspartner finden und Fressfeinde vermeiden; sie verfügten daher über ein Bewertungssystem für förderliche und schädliche Reize, über ein Affekt- und Stresssystem, und konnten assoziativ lernen. Die Funktionen blieben nahezu unverändert in den basalen Hirnteilen des Menschen erhalten.