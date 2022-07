Darf man im Sommer ein Kurzarmhemd tragen?

Wie oft zeigt der ORF „Malcolm mittendrin“ noch? Und übernimmt die Stadt Wien das Café Westend?

Die Sehnsucht nach dem Sommerloch ist diesmal besonders groß. Wenn in der Ukraine Krieg herrscht, wenn die Coronazahlen wieder ansteigen, wenn die Inflation den Gang in den Supermarkt wie eine Geisterbahnfahrt erscheinen lässt, sehnt man sich nach Nachrichten, die vollkommen wurscht sind. Manches Loch wurde in den vergangenen Jahren halt schon so ausgebuddelt, dass vom Loch nichts mehr übrig blieb – eine Debatte, ob man unter Sandalen Socken tragen darf, beispielsweise, ist ähnlich originell wie die gefühlt 36. Wiederholung von „Malcolm mittendrin“ auf FS1. Die Nachfolge der Sockendebatte scheint heuer übrigens die Frage „Darf man im Sommer Kurzarmhemd tragen?“ angetreten zu haben. (Ja, darf man.)



Ein bisschen Sommerloch trägt auch das Café Westend in sich, das zugesperrt hat. Sie wissen schon, dort, wo man bei der Kaffeebestellung immer gefragt wurde, ob man prickelndes oder stilles Wasser dazu haben will – man bestellte stilles in der Annahme, dass man dann das im Kaffeehaus übliche Glas Leitungswasser bekommt, nur um dann halt eine Flasche zu bekommen, die natürlich extra zu bezahlen war. Und dieses Café soll jetzt, wie manche fordern, von der Stadt Wien gerettet werden, auf dass es nicht zu einem Starbucks oder einem Fetzengeschäft würde. Na ja, nachdem die Stadt unter anderem schon ein eigenes Weingut betreibt, ist das ja vielleicht gar nicht so weit hergeholt . . .



Worüber aber wieder keiner redet, das sind die Leute, die nach dem Aussteigen aus der U-Bahn direkt vor der Tür stehen bleiben, auf der Rolltreppe links stehen und erschüttert aus ihrer geistigen Abwesenheit aufschrecken, wenn jemand an ihnen vorbeiwill. Denen sollte man den Großstadtbefähigungsnachweis entziehen. Wäre das nicht ein schönes Sommerlochthema? Na dann, ran an die Schaufeln!

