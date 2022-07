Bedürfnis des Gruselns

Wien, 9. Juli 1872. Der Statthalter von Egypten weilt Tagen in Konstantinopel, ist vom Sultan in Audienz empfangen und aufs wohlwollendste behandelt worden. So bedeutungslos an sich die Thatsache ist, so bedeutungsvoll erscheint sie als Signatur der Zeit. Kaum zwei Jahre sind seit den Tagen verflossen, in welchen unablässig der Welttheil durch Meldungen über Zerwürfnisse zwischen dem Sultan und seinem egyptischen Vasallen, über Rüstungen und Aushebungen am Nil, über Arbeiten in den türkischen Arsenalen beunruhigt wurde.