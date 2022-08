Wie soll man tun, um die Pensionsschere zu schließen?

Männer haben heuer bereits so viel Pension erhalten, wie Frauen bis Jahresende bekommen. Die ÖVP will Anreize für Väter – und ein automatisches Pensionssplitting. Die SPÖ fordert striktere Maßnahmen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die fehlende Gleichstellung zwischen den Geschlechtern aufzuzeigen. Zum Beispiel mit der absoluten Zahl: Männer erhalten in Österreich 14-mal im Jahr eine durchschnittliche Pension von 2103 Euro. Frauen bekommen durchschnittlich 1239 Euro.

Man kann auch den Unterschied berechnen (864 Euro im Monat), einen Prozentsatz (Frauen bekommen 41 Prozent weniger). Oder man macht den Unterschied eben an einem Datum fest: Der sogenannte Equal Pension Day fällt in diesem Jahr auf den 3. August. An diesem Tag im Jahr haben Männer bereits so viel Pension erhalten, wie es Frauen erst zu Jahresende schaffen werden. Seit 2015 berechnen die Abteilung Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23) und das Frauenservice (MA 57) der Stadt Wien für den Städtebund anhand der Pensionsversicherungsstatistik diesen Wert. Und er hat sich in diesen sieben Jahren nur leicht verbessert – um acht Tage.

Der Unterschied bei den Pensionen entsteht im Erwerbsleben: