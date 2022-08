Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Klimabonus wird früher ausgezahlt: Der Klima- und der Anti-Teuerungsbonus, der pro Erwachsenem 500 Euro und pro Kind 250 Euro beträgt, werden früher als geplant ausgezahlt. 300.000 zufällig ausgewählte Personen sollen das Geld ab heute erhalten. An sich war die Auszahlung ab 1. Oktober angedacht. Mehr dazu.

Gewerkschafter planen Streik: "Die Teuerung ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen", kritisiert ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Immer mehr Leute "sind angefressen." Um mehr Druck für Maßnahmen zum Gegensteuern zu machen, soll am 17. September demonstriert werden. Mehr dazu.

Wo sind die Frauen in Alpbach? Beim Europäischen Forum sind heuer wieder weniger Frauen als sonst auf Panels vertreten. Das sorgt für Kritik. Doch die Organisatoren geben sich bemüht: Gerade fand die erste Netzwerk-Veranstaltung nur für Frauen statt. Das wollten sich auch Männer nicht entgehen lassen - wie im Podcast zu hören ist.

Der Jo-Jo-Effekt bei den Preisen: Eine Zeitlang ist so eine Diät ja auszuhalten, kein Alkohol, keine Schokolade, dafür voll motiviert ins Fitnesscenter. Doch am Ende kommt es oft dicker als je zuvor - nun auch bei den Preisen, schreibt Gerhard Hofer in der Morgenglosse.

Totes Paar in St. Pölten entdeckt: In einer Wohnung in Neulengbach wurden eine 20- und ein 22-Jähriger mit Schnittverletzungen aufgefunden. Mord und Suizid werden nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen laufen. Mehr dazu.

22 Tote bei russischem Beschuss von Bahnstation: Am ukrainischen Nationalfeiertag ist eine russische Rakete auf dem Bahnhof des Ortes Tschaplyne im Gebiet Dnipropetrowsk eingeschlagen. Mehr als 50 Menschen sollen dabei verletzt worden sein, mindestens 22 Personen starben, sagt Präsident Wolodymyr Selenskij. Die aktuellen Kriegsgeschehnisse im Überblick.

Die Teuerungskatastrophe in Österreich: „Unsere Zeit wird von einer verheerenden Krankheit heimgesucht, von einer Seuche, die sich ungestüm verbreitet und die überall Schrecken und Unheil stiftet“, berichtete die „Neue Freie Presse“ heute vor 100 Jahren. Damals wie heute gemeint: die Teuerung. Mehr dazu. [premium]