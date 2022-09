Stop Shop goes green

Serbien ist das erste Land, in dem sämtliche Bestandsimmobilien der Immofinanz nach der internationalen BREEAM-Methode zertifiziert sind. Das Unternehmen setzt auch nach der mehrheitlichen Übernahme durch die CPI Property Group ihre ESG-Strategie konsequent fort.

Das Ziel ist klar: Bis 2040 will die heimische Immofinanz klimaneutral werden, das Portfolio soll bis dahin elektrifiziert werden. Mit der nachhaltigen Zertifizierung aller 14 Stop Shop Retail Parks wurde nun ein deutliches Signal in puncto Nachhaltigkeit gesetzt. Die Retail Parks haben dabei die besten Bewertungen bekommen, von „ausgezeichnet“ bis zumindest „sehr gut“. Damit ist Serbien das erste Land, in dem sämtliche Bestandsimmobilien der Immofinanz nach der internationalen BREEAM-Methode (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) zertifiziert sind. Diese ist die international führende und am weitesten verbreitete Zertifizierungsmethode für Gebäude. Sie gibt höchstmögliche Standards für nachhaltiges Design vor und wurde de facto zum Gradmesser für die Beschreibung des Umwelteinflusses eines Gebäudes. Die Bewertungskriterien umfassen Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallwirtschaft, Material- und Flächenverbrauch, sowie Ökologie, Biodiversität, Gesundheit und Wohlbefinden.

Pilotprojekt: „Urban Forest"

Ein Paradebeispiel für den nachhaltigen Ansatz ist der Retailpark in der serbischen Stadt Lazarevac. Ein Windkraftgenerator sowie ein photovoltaisch versorgtes öffentliches Beleuchtungssystem sorgen dafür, dass der Stromverbrauch reduziert und das Gebäude mit sauberer Energie aus nachhaltigen Quellen versorgt wird. Darüber hinaus dient der Standort in Lazarevac als Pilotprojekte für einen „Urban Forest“: Der kleine Wald mit integriertem Bewässerungssystem trägt dazu bei, die Artenvielfalt zu erhalten sowie die Luftqualität und Wasserhaltekapazität des Bodens zu verbessern.

Die Immofinanz werde im Rahmen ihrer ESG-Strategie den Anteil nachhaltig zertifizierter Gebäude weiter ausbauen, hieß es von Seiten des Unternehmens. Denn auch nach der mehrheitlichen Übernahme durch die CPI Property Group wird die ambitionierte ESG-Strategie und mit ihr die Netto-Null-Emissionsstrategie konsequent fortgesetzt. Darüber hinaus werden die ESG-Ziele und das ESG-Reporting mit jenen der CPI Property Group in Einklang gebracht, um Investoren und anderen Stakeholdern ein besseres Verständnis über die ESG-Performance und -Ziele in der gesamten Gruppe zu ermöglichen.