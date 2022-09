Nennen wir es „All-Star Game“

(c) Action Images via Reuters (ANDREW BOYERS)

"Team World" siegte in London.

Beim Laver Cup soll der Sport ruhig Nebensache sein.

Klar, diese fünfte Auflage des Laver Cup wird als die letzte Bühne von Roger Federer in die Tennisgeschichte eingehen, als sein emotionaler Abschied an der Seite von Wegbegleiter Rafael Nadal. Das Event in London bot Szenen, undenkbar auf der regulären Tennistour – und darin liegt auch die Stärke dieses Bewerbs.

Man hatte den Laver Cup in den offiziellen ATP-Kalender aufgenommen – es gibt zwar keine Ranglistenpunkte, aber die Resultate zählen zur Statistik –, um ihn sportlich aufzuwerten, als prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb zu etablieren, weil die anderen Formate (World Team Cup/Hopman Cup/ATP Cup, Davis Cup neu) nicht überzeugen.