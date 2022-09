Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Viertes Leck an Nord-Stream-Pipelines: Die schwedische Küstenwache meldet ein viertes Leck an den Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Der Kreml pocht auf eine Sondersitzung des Sicherheitsrats zu der Causa und vermutet Sabotage. In der Ukraine pochen indes Separatisten in vier russisch besetzten Regionen auf die Annexion an Russland. Das aktuelle Kriegsgeschehen im Überblick.

Right Livelihood Award für ukrainische Menschenrechtsaktivistin: Oleksandra Matwijitschuk und das Zentrum für bürgerliche Freiheiten (CCL) sind unter den Trägern der diesjährigen Alternativen Nobelpreise, die heute in Stockholm vergeben werden. Ausgezeichnet werden auch die Klimaorganisation Afiego, das Kooperativen-Netzwerk Cecosesola und die sudanesischen Aktivistinnen Fartuun Adan und Ilwad Elman. Mehr dazu.

US-Vizepräsidentin besucht Südkorea: Nach einer Visite in Japan, wo Kamala Harris am Staatsbegräbnis für den ermordeten Ex-Regierungschef Shinzo Abe teilgenommen hatte, landet sie heute im südkoreanischen Osan. Dort will sie Präsident Yoon Suk Yeol treffen und die stark gesicherte Demilitarisierte Zone zwischen Süd- und Nordkorea besuchen.

Energiekostenzuschuss für Firmen wird erhöht: Da sich viele Unternehmen die Energiekosten nicht mehr leisten können, hat die Regierung beschlossen, das Budget für den Energiekostenzuschuss von 450 Millionen auf 1,3 Milliarden Euro aufzustocken. Konkret sind Gelder für Firmen vorgesehen, die mindestens drei Prozent ihres Umsatzes für Strom, Gas und Treibstoffe ausgeben. Mehr dazu. [premium]

Mattle pokert zwischen Zweier- und Dreierkoalition: In Tirol wird es mit großer Wahrscheinlichkeit entweder eine Zweierkoalition aus ÖVP und SPÖ oder eine Dreierkoalition aus ÖVP, Grünen und Neos geben, wie der künftige Landeshauptmann Anton Mattle nach den „Erstgesprächen“ andeutet. Nun soll rasch sondiert werden. Mehr dazu.

Betrug via Schachbrett? Der amtierende Schach-Weltmeister Magnus Carlsen wirft nach einer Niederlage seinem Gegner Hans Niemann vor, beim Spielen geschummelt zu haben. Sport-Redakteurin Senta Wintner erklärt, wie es zu dem Eklat kam, wie Niemann betrogen haben könnte – und wie es jetzt in dem Fall weitergehen soll. Im Podcast.

Die Anfänge der „Times": Die britische Zeitung wurde 1785 unter dem Titel „The Daily Universal Register" gegründet und nahm am 1. Januar 1788 ihren heutigen Namen an. Die 1848 ins Leben gerufene „Neue Freie Presse“ wagt eine Zeitreise eben dorthin. Mehr dazu. [premium]