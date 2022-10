Schussopfer feiert Touchdown

Überfälle auf Fußballer nehmen in Europa laufend zu. Jetzt lässt mit Brian Robinson ein Footballer in Washington staunen. Der 23-Jährige wurde bei einem Überfall Ende August zweimal angeschossen. Jetzt stürmte er in der NFL zum ersten Sieg.

Washington. Überfälle auf berühmte Fußballer sorgten zuletzt in Barcelona und München für Aufsehen. Ob zuletzt die Uhr von Robert Lewandowski, Einbrüche bei Gerard Piqué (2018), Überfälle auf Luis Suárez (2018), Ansu Fati (2021) oder ein überaus brutaler Einbruch mit Eisenstangen bei Pierre-Emerick Aubameyang (2022) – in Barcelona rückten die Verbrecher nicht zimperlich zu Werke. Stets dann, wenn die Stars im Einsatz waren, oder nachts. Hauptsache, es gab viel Geld, so wie beim Einbruch in Thomas Müllers Haus im September, als er mit den Bayern – in Barcelona – spielte.