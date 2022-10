Auf dem rot-braun-gelben Teppich

Die Herbstferien müssen eine Erfindung von Malediven-Reisenden sein – eventuell auch von Thermen-Liebhabern. Für alle anderen sind sie eine unterhaltungstechnische Herausforderung. Was macht man bei diesen Temperaturen und diesem Wetter?

Man geht wandern. Zum Beispiel ganz unkompliziert, aber zugleich abenteuerlich und wildromantisch in der Hagenbachklamm in St. Andrä-Wördern. Mit dem Auto braucht man von der Wiener Stadtgrenze nur noch gute 20 Minuten. Auch ein Bus fährt. Mit dem Zug – der S40 von Heiligenstadt – erreicht man den Ort ganz flink. Vom Bahnhof ist es dann allerdings ein Stück bis zum Einstieg in die Klamm. Doch es lohnt sich.

Mit jedem Meter, den man sich von der Straße wegbewegt, entfernt man sich vom Trubel des Alltags. Für Kinder beginnt hier ein Abenteuer, für Erwachsene eine Auszeit. (Wobei Letzteres eventuell nur bei Besuchen abseits von Wochenenden und Feiertagen zutrifft. Denn der Andrang kann groß sein.) Schon auf den ersten Metern taucht man in den Herbst ein. Man spaziert auf einem rot-braun-gelben Teppich. Die abgefallenen Blätter säumen den Weg, machen ihn farbenfroh und weich, aber auch etwas rutschig. Der Blick fällt auf die alten Eichen mit ihren mächtigen Wurzeln, auf die vom Hagenbach geformten Felswände und auf die mit Moos bewachsenen kleinen Wasserfälle. Manchmal wandert man auf Holzstegen und blickt in die tiefe Schlucht, dann führt einen der Weg wieder direkt ans Wasser. Mit Gummistiefeln kann man sogar darin waten.

Nach rund 1,3 Kilometern teilt sich der Waldweg. Wer sich rechts in Richtung Unterkirchbach hält, gelangt bald zur Greifvogelstation, wo nach einem insgesamt nur etwa 45-minütigen Spaziergang rund 300 Vögel auf Besuch warten, allerdings nur samstags, sonntags und feiertags. Danach geht es weiter nach Unterkirchbach oder retour. Zugegebenermaßen klingt das nicht ganz so aufregend wie der Tauchgang auf den Malediven oder so entspannend wie die Biosauna. Aber es ist eine wirklich unterhaltsame Herbstferienrunde.

