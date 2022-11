Erinnerungen und Würmer, mit Parfüm konditioniert

Einfach alles aufschreiben, was so passiert?

Es gibt Menschen mit einem hoch überlegenen autobiografischen Gedächtnis.

Dieses ständige Erinnern, das macht etwas mit einem. Das sage nicht ich, das sagt der Genetiker Andreas Papassotiropoulos. Dessen Namen ich schon vergessen habe, während ich ihn schreibe. Mit mir macht nämlich sehr viel eher das Nicht-Erinnern etwas. Mithilfe von Notiz- und Tagebüchern versuche ich schon seit längerem, die Tage und Jahre, die allzu schnell vergehen, festzuhalten. Vieles ist verschüttet.

Im Erinnern soll die Basis unserer Identität liegen, aber welche Momente bleiben im Kopf? Am prägendsten sind bekanntlich Erinnerungen an Kindheit und Jugend. Das Anstellen in Zweierreihe im Kindergarten. Die langen roten Fingernägel der Volkschullehrerin – und ihr Schreien. Der vollkommene Genuss des Germknödels auf der Skihütte. Die Angst, bei einer Mutprobe Brennesseln in den Mund zu nehmen.

Würmer habe ich allerdings nie gegessen. Der Genetiker Papassotiropoulos (ja, kopiert) wohl auch nicht, der hat ganz andere Sachen mit ihnen gemacht. Einer Art namens C. elegans hat er ein Gen herausgeschnitten, das am Vergessensprozess beteiligt ist. Dann wurden die Fadenwürmer darauf konditioniert, dass sie bei einem bestimmten Parfumgeruch hungern müssen. Die gesamte Forschung ist etwas zu komplex für diesen Platz, der Genetiker wollte jedenfalls herausfinden, warum es Menschen mit einem hoch überlegenen autobiografischen Gedächtnis gibt. Menschen, die sich an jeden Tag ihres Lebens erinnern, von Jugend an. Während ich also mühsam nach Erinnerungen fische, werden die sie nicht los.

Vergessen nervt, aber alles erinnern? Auch nicht gerade lockend. Wie sieht eine Beziehung mit Menschen aus, die nichts aus dem Gedächtnis streichen können? Die Forschung sagt, sie würden dazu neigen, kinderlos zu sein – das sei besonders interessant. Das Tagebuch, denke ich mir, ist dann doch nicht so schlecht.