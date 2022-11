Dieses Mal stellen die Scheichs auf

Die katarischen PSG-Besitzer und ihr Messi/Neymar/Mbappé-Dilemma.

Ein klarer Fall von Chefarztpflicht. PSG-Trainer Christophe Galtier mag zwar Tag für Tag die Karrieren und Befindlichkeiten von Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé, also den drei besten Fußballern des Planeten, managen. Aber an diesem letzten Spieltag, bevor der Klubfußball pausiert und alle Welt zur WM nach Katar blickt, wird die Entscheidung über seine Startelf wohl ganz oben in der Chefetage von Paris Saint-Germain fallen.

Es geht um die Frage, ob das Supertrio Messi/Neymar/Mbappé das wenig bedeutsame Ligaheimspiel am Sonntag gegen Auxerre nicht besser von der Bank aus verfolgen sollte, als wenige Stunden vor dem Abflug nach Doha noch einmal die Knochen hinzuhalten. Es kann nicht im Sinn der katarischen PSG-Besitzer sein, eine Woche vor der WM im eigenen Land den Ausfall der größten Stars des Turniers zu riskieren. Zumal PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi auch führendes Mitglied des Organisationskomitees der WM ist. (Mbappé spielt auch deshalb überhaupt noch in Paris, weil sich die katarischen Klubbesitzer seinen Abgang im WM-Jahr aus Imagegründen nicht leisten konnten.)