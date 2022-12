Der kritische Blick der Millennials

Keine Generation ist so schwer zufriedenzustellen wie die der 25- bis 45-Jährigen. Einige Unternehmen aber können es – und wurden als „Best Workplaces for Millennials“ ausgezeichnet.

Unbeschwert, mit großen Freiheiten und Möglichkeiten ausgestattet, überzeugt, dass alles, was man erreichen möchte, auch erreichbar ist – davon waren die Jahre des Heranwachsens der Millennials geprägt.

Diese Gruppe der heute 25- bis 45-Jährigen ist die größte Gruppe auf dem Arbeitsmarkt. Von rund 3,5 Millionen erwerbstätigen Menschen in Österreich entfallen mehr als zwei Millionen auf das Alterssegment der Millennials, oft auch als Generation Y bezeichnet.

Die schönen Zeiten einer globalisierten Welt haben Millennials durch die Jugend und das junge Erwachsenenalter begleitet. „Gewohntes will beibehalten werden. So spielen Entlohnung und Benefits nach wie vor eine wichtige Rolle für dieses Alterssegment, das auf der anderen Seite zunehmend empfindet, nicht fair am Erfolg des Unternehmens beteiligt zu sein“, sagt Doris Palz, Managing Director von Great Place to Work Österreich. Ihr Haus ermittelte nun die „Top 10 Best Workplaces for Millennials“. Also jene Arbeitgeber, die die Wünsche und Bedürfnisse der Generation Y offenbar am besten erfüllen. Für das Ranking wurden die Mitarbeitenden befragt.