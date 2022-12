Weihnachtstraditionen, die noch in keinem Buch stehen

Mancher Brauch rund um Weihnachten hat noch nicht den Status des Klassikers. Zu Unrecht.

Alle Jahre wieder, um diesen Kalauer gleich zu Beginn auszupacken, sind es dieselben Dinge, die uns in der Weihnachtszeit begleiten. Manche („O Tannenbaum“) werden sogar schon besungen, andere dagegen haben es noch nicht in den offiziellen Kanon geschafft, obwohl sie seit Jahren zelebriert werden. Ein Überblick:

1) Der Streit, ob im Adventkalender ein Fugen-S sein darf und dass es „sicher nicht“ Adventskalender heißt.

2) Der antigermanistische Reflex, wenn jemand „an Weihnachten“ sagt.

3) Der Disput, dass es bitteschön immer noch Christbaum heißt und nicht Weihnachtsbaum.

4) Die alljährliche Legende, dass der Nikolaus nicht mehr in Kindergärten kommen darf.

5) Der Ärger, dass der Punsch am Christkindlmarkt schon wieder teurer ist als im Jahr davor.

6) Das Survival-Game, wer als Letzter „Last Christmas“ im Radio hört.

7) Die leidenschaftlich geführte ideologische Debatte, ob am 24. Dezember nun Karpfen, Raclette oder süß-saure Ente auf dem Tisch stehen muss.

8) Der Kulturkampf, dass sicher nicht der Weihnachtsmann die Geschenke bringt, sondern das Christkind.

9) Der Krampf, dass man spätestens am 5. Dezember keine Schoko-Nikoläuse mehr im Supermarkt bekommt.

10) Die mit viel Verve nach außen getragene Überzeugung, dass die eigenen Vanillekipferln (nach dem Rezept der Großmutter) natürlich die besten der Welt sind.

11) Das Spekulieren, ob es heuer weiße Weihnachten geben wird. (Eigentlich eh nur im Osten Österreichs.)

12) Das stille Einverständnis, dass das Versprechen „Diesmal schenken wir uns nichts“ auch heuer wieder von beiden Seiten nicht eingehalten wird.

13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bitte ergänzen Sie selbst!)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.12.2022)