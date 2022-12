Was macht die Leopoldstadt in New York?

Drucken

Hauptbild • „Das Geräusch des zerbrechenden Glases auf den Straßen hat mich aufgewühlt.“ Leopoldstadt, 1938. • ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Tom Stoppards Stück „Leopoldstadt“, das derzeit am Broadway läuft, weckt bei manchen jüdischen Besuchern schreckliche Erinnerungen: Katie Herzog erzählt von ihren Ängsten als Jugendliche. Jede Nacht überlegte sie sich Fluchtwege, um den Nazis zu entkommen.

Am Times Square pulsiert New York City in all seinen Gegensätzen. Grelle Leuchtreklamen und blinkende Neonlichter von Geschäftsauslagen blenden den Besucher. Auf Bänken und Gehsteigen liegen oder sitzen Obdachlose. Dann biegt der Theaterbesucher in die 48. Straße ein, in der sich das Longacre Theatre befindet. Auf den mit Lichtern umrahmten Plakaten blickt ein Bub mit ernsten Augen durch die gelben Schnüre des Fadenspiels, das er zwischen seinen Fingern hält: „A new play by Tom Stoppard. Leopoldstadt“ steht darunter.

Im neuen Theaterstück des britischen Dramaturgen Tom Stoppard geht es um die Geschichte einer großen jüdischen Familie von 1899 bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Stoppard verarbeitet darin seine eigene jüdische Herkunft. Auf die Frage in einem Interview, warum das Stück in Wien und nicht am Ort seiner Kindheit in Mähren spiele, meint er lachend: „Alte Gewohnheiten sterben nur langsam. Das Stück handelt nicht von mir, um Gottes willen!“ Im 100 Jahre alten Longacre Theatre mit mehr als 1000 Sitzplätzen wird „Leopoldstadt“ täglich außer montags aufgeführt. Bis März 2023 soll es am Broadway laufen.

Sobald sich der Vorhang hebt, nimmt das Publikum an einer Wiener Familienfeier des ausgehenden 19. Jahrhunderts teil. Schauspieler in traditioneller eleganter Kleidung. Ein großer Tisch, dahinter ein leerer goldener Gemälderahmen, davor ein Sofa. Rechts steht ein Flügel. Links strahlt ein Christbaum mit Kerzen. Ein Kind klettert auf eine kleine Leiter, um die Baumspitze mit einem Davidstern zu dekorieren. Daneben liegen Geschenke. Katie Herzog (73) erinnert diese erste Szene in „Leopoldstadt“ an ihre Kindheit. Ihr Vater stammte aus einer jüdischen Wiener Bankiersfamilie, die der Familie auf der Bühne stark ähnelt, wie sie sagt. Er emigrierte 1937 im Alter von 23 Jahren von Wien nach New York und konnte nach dem „Anschluss“ seine Eltern und Großmutter wohlbehalten nach New York holen. „Mein Vater erzählte mir vom Weihnachtsbaum, den sie in Wien gehabt hatten, und von den Kerzen. Am 24. Dezember bekam er seine Geschenke. Als ich ein Kind war, hatten wir Weihnachtsbäume bei mir zu Hause“, erzählt Katie, die eine Management-Consulting-Firma leitet und heute bei Boston lebt.