Argentiniens emotionale Stimme der Vernunft

Lionel Scaloni dirigiert nicht nur das Starensemble um Lionel Messi, sondern auch die Gefühlswelt einer ganzen Fußballnation. Über die unzähligen Herausforderungen, die der Trainer der Albiceleste bereits gemeistert hat.

Sie spielten sogar noch zusammen bei einer WM, oder besser gesagt, sie saßen die meiste Zeit gemeinsam auf der Bank. Lionel Scaloni als solider Ersatzmann für die Position des Rechtsverteidigers, Lionel Messi als 18-jähriges Supertalent, das die erste Talentprobe auf der ganz großen Fußballbühne gab. Am Ende dieser WM 2006 aber waren sie mit Argentiniens Nationalmannschaft gescheitert, im Viertelfinale an Gastgeber Deutschland.

Messi sollte in der Folge sieben verschiedene argentinische Teamchefs erleben, darunter die Weltmeister Diego Maradona und Sergio Batista, und mit ihnen allen titellos bleiben, ehe Ex-Teamkollege Scaloni schließlich die Albiceleste übernahm – eine Zäsur, denn schon jetzt ist Messis insgesamt neunter Teamchef auch sein bester. Die WM in Katar wurde für Scaloni, mit erst 44 Jahren der jüngste Teamchef des Turniers, zur Meisterprüfung, mit Herausforderungen auf so vielen Ebenen.