Elektrische Zukunft

Digitalisierung. Fahrzeuge im Luxussegment – dafür steht Mercedes-Benz seit jeher. Dieser Ursprung wird auch jetzt im Zuge der Wegbereitung in eine vollelektrische Zukunft nicht verleugnet. Dafür gestaltet das Unternehmen sein Produktportfolio neu und lenkt die Wertschöpfungskette von der Produktion über die Nutzung bis hin zum Recycling auf neue Bahnen.

Wir haben einen Transformationsprozess gestartet, der weit über nachhaltige Treibstoffe hinausgeht und der das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette betrachtet“, sagt ­Carsten Dippelt, CEO von Mercedes-Benz Österreich. Erklärtes Ziel des Unternehmens ist nichts weniger als die Umstellung auf eine vollelektrische Neuwagenflotte ab 2030 sowie ein CO2-neutrales Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette ab 2039. „Dies beinhaltet Themen wie Rohstoffe und Lieferketten, die Produktion der Fahrzeuge über die Nutzungsphase bis zu Recyclingkonzepten“, betont Dippelt. Vergleichbare Transformationspläne sind auch für die Nutzfahrzeugsparte am Weg.

Vollelektrische Mobilität

Mercedes-Benz steht für ein vollelektrisches und softwaregetriebenes Zeitalter der Mobilität. Bereits jetzt bietet das Unternehmen in jedem Fahrzeugsegment batterieelektrische Fahrzeuge an. Ab 2025 soll für jedes einzelne Modell auch eine elektrische Alternative angeboten werden.

Gerade in den letzten Jahren stellte sich das Luxusgeschäft als besonders zukunftsfähiger und umsatzstarker Markt heraus. Im Jahr 2021 verzeichnete die ­Mercedes-Benz-S-Klasse ein Plus von 40%, auch Mercedes-AMG und Mercedes-Maybach erzielten neue Absatzrekorde. Dieses überproportionale Wachstum im Top-End-Bereich geht einher mit einer grundlegenden Neugestaltung des Produktprogramms. „Hier können wir unsere Innovationskraft in vollem Umfang ausspielen und zeigen, was den ‚Stern‘ zum Technologieführer unter den Automobilherstellern macht. Im Mittelpunkt steht dabei der Anspruch, die begehrenswertesten Autos der Welt zu bauen“, sagt Dippelt.

Neugestaltung des Portfolios

Dazu wird Mercedes-Benz die Struktur seines Produktportfolios umgestalten und künftig mehr als 75% der Investitionen für die Entwicklung von Fahrzeugen in den profitabelsten Marktsegmenten tätigen. Das Unternehmen plant, den Absatzanteil des Top-End-Segments bis 2026, im Vergleich zu 2019, um rund 60% zu steigern. Es strebt zudem einen deutlichen Anstieg der Profitabilität sowie eine stärkere finanzielle Widerstandskraft an. Dabei will Mercedes-Benz bis Mitte des Jahrzehnts eine Umsatzrendite (Return on Sales) von rund 14% in einem starken Marktumfeld erzielen.

Durch die Fokussierung auf das obere Ende des Marktes geht das Unternehmen davon aus, auch in einem herausfordernden Marktumfeld starke finanzielle Ergebnisse erwirtschaften zu können. Die strategische Entscheidung, bis 2030 vollelektrisch zu werden – wo es die Marktbedingungen zulassen – und das Ziel, bis 2039 CO2-neutral zu sein, werden die Verbindung zwischen Luxus und Nachhaltigkeit weiter stärken. „Diese hohe Profitabilität wird wiederum die finanziellen Möglichkeiten für Zukunftsinvestitionen im Unternehmen noch einmal deutlich erweitern“, erläutert Carsten Dippelt.

AMG, Maybach, „G“

Mit dem Vision AMG gab das Unternehmen im Frühling dieses Jahres einen Ausblick auf die vollelektrische Zukunft von Mercedes-AMG. Eine eigene Architektur für vollelektrische AMG-Modelle ­(­AMG.­EA) bildet die Basis für die Studie. Alle Komponenten des Antriebsstrangs wurden von Grund auf neu entwickelt: Das gilt nicht nur für die AMG.EA-Plattform selbst, sondern auch für die spezielle Hochleistungshochvoltbatterie und die revolutionäre Antriebstechnologie. Das kraftvolle Herzstück des Vision AMG ist der innovative Axialflussmotor, der von der Mercedes-Benz-Tochter YASA entwickelt wurde. Mit seiner kompakten und leichten Bauweise liefert er deutlich mehr Leistung als herkömmliche Elektromotoren.

Mercedes-Maybach erweitert sein Produktangebot im Top-End-Segment, beispielsweise um den Mercedes-Maybach EQS SUV, dessen Markteinführung für das kommende Jahr geplant ist. Der Ausblick auf einen Mercedes-Maybach SL verweist auf das künftige Potenzial der exklusivsten Marke des Unternehmens.

Die konsequente Elektrifizierung zeigt sich auch mit dem legendären „G“. In der vollelektrischen G-Klasse wird Mercedes-Benz eine hochmoderne Batteriezellchemie von Sila Nanotechnologies optional anbieten.