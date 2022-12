Gottlieb Daimler & Carl Benz prägten die Automobilgeschichte

Das Markenzeichen von ­Mercedes-Benz feierte 2021 ein großes Jubiläum: Der Stern im Kreis wurde in dieser Form 100 Jahre alt. Am 5. November 1921 beantragte die Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) beim Patentamt den Gebrauchsmusterschutz für diese sowie weitere Varianten ihres Markenzeichens.

Visionäre Erfinder

Doch die Geschichte der Fahrzeuge mit dem Stern geht bis ins vorherige Jahrhundert zurück, in dem zwei Visionäre mit ihrem Erfindergeist Geschichte schrieben: 1883 ließ sich Gottlieb Daimler erstmals Patentrechte für einen Gasmotor mit Glührohrzündung sowie für die Regulierung der Geschwindigkeit des Motors durch Steuerung des Auslassventils sichern. Die beiden Patente waren die Grundlage für den weltweit ersten schnell laufenden Verbrennungsmotor. Zusammen mit dem Konstrukteur Wilhelm Maybach gelang Daimler 1884 die Konstruktion eines kompakten und leichten Verbrennungsmotors – der sogenannten „Standuhr“. Die Grundlage für den Einbau in ein Fahrzeug war geschaffen und Daimler gründete die ­„Daimler-Motoren-Gesellschaft“, DMG. Andernorts ließ sich Carl Benz am 29. Januar 1886 das „Automobil“, ein dreirädriges Fahrzeug mit Verbrennungsmotor und elektrischer Zündung, patentieren. Damit waren die technischen Voraussetzungen für das Auto, wie wir es heute kennen, geschaffen. Bereits 1899 nutzte der in Baden bei Wien sowie in Nizza lebende österreichische Geschäftsmann Emil Jellinek beim Einsatz von Fahrzeugen der DMG den Namen seiner Tochter Mercédès als Pseudonym für Team und Fahrer. Wenig später wurde der Name ­„Mercedes“ zur Produktbezeichnung der Fahrzeuge, die ­Jellinek bei der DMG bestellte.

Premiumsegment, weltweit

Die Mercedes-Benz Group AG ist heute eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt und zählt zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Fahrzeugabos und -miete, Flottenmanagement, digitale Services rund um Laden und Bezahlen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.

Seine Fahrzeuge und Dienstleistungen vertreibt Mercedes-Benz in nahezu allen Ländern der Welt und hat ­Produktionsstätten in Europa, Nord- und Lateinamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben ­Mercedes-Benz, der ­wertvollsten Luxusautomobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2021), ­Mercedes-AMG, ­Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: ­Mercedes-Benz Bank, ­Mercedes-Benz Financial Services und Athlon.

Das Unternehmen ist an den Börsen Frankfurt und Stuttgart notiert (Börsenkürzel MBG). Im Jahr 2021 setzte der Konzern mit insgesamt rund 172.000 Mitarbeiter:innen 2,3 Millionen Fahrzeuge ab. Der Umsatz lag bei 168,0 Milliarden Euro.

Wachsendes Team im neuen Headquarter

(c) beigestellt

Die Mercedes-Benz Österreich GmbH mit Sitz in Eugendorf bei Salzburg ist eine 100-Prozent-Tochter der Mercedes-Benz Group AG. Das hochmoderne MBÖ-­Firmengelände wurde 2019 bezogen. Die Investition in das neue Headquarter nördlich der Salzburger Landeshauptstadt hat sich gelohnt: Zahlreiche Kolleg:innen aus Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Bayern, der Ukraine, Tschechien und Polen haben das bestehende Mercedes-Benz-Team seit 2019 um rund ein Viertel wachsen lassen.