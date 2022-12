Lueger-Denkmal – Lesbares muss her!

Einwurf. Was auch mit dem Lueger-Denkmal passieren wird, eines ist klar: Wer historische Kontexte verstehen will, muss lesen.

Der Autor: Dr. Felix Wieser (* 1954) ist Jurist, pensioniert, Lehrbeauftragter an der Donau-Universität Krems.

Michael Köhlmeier will das Denkmal kippen („Die Presse“, 12. Dezember). Anna Goldenberg will es weghaben („Die Presse“, 15. Dezember). Beide werden wohl ihren Wunsch nicht erfüllt bekommen. Der Entscheidungskorridor ist festgelegt. Tätig ist eine Kommission, um inhaltliche Rahmenbedingungen für einen Wettbewerb zur permanenten Kontextualisierung auszuarbeiten. Zielgruppe des Wettbewerbs: 15 Künstler und Künstlerinnen. Was lässt dies erwarten? Nichts Gutes. Das jetzt zur Schau gestellte „Lueger temporär“ macht das deutlich.

Wie ist „Lueger temporär“ am eigenen Maßstab zu beurteilen? Mitschöpfer Paul Petritsch definierte bei der Enthüllung des Modells die Ansprüche (A1–A3).