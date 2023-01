Inselhopping im Indischen Ozean

La Réunion & Mauritius erwarten Sie mit atemberaubenden Landschaften und einer faszinierenden Pflanzenwelt.

Das französische Übersee-Département La Réunion lockt mit üppigen Regenwäldern, duftenden Gärten, wilden Vulkanlandschaften und unberührten Stränden. Über allem thront der imposante Piton de la Fournaise, einer der aktivsten Vulkane der Welt, der sich auf mehreren Fußwegen eindrucksvoll erkunden lässt. Die perfekte Ergänzung und Inselhüpfen der besonderen Art bietet das zweite Ziel dieser Reise: Mauritius. Paradiesische, mit Palmen gesäumte Sandstrände, türkisblaues Wasser, bunte Korallenriffe und Entspannung pur erwarten Sie hier beim Badeaufenthalt im Luxusresort LUX* Le Morne.

Pantherchamäleons sind die schillernden Stars auf La Réunion. (c) Shutterstock

Reiseverlauf

Tag 1: Flug von Wien via Paris nach La Réunion.

Tag 2: Am frühen Morgen Ankunft auf La Réunion. Transfer zum Hotel Ness by D-Ocean an der Westküste in La-Saline-les-Bains, direkt am Strand der Lagune. Der restliche Tag steht zur Entspannung zur freien Verfügung. Entlang des Strandes finden Sie zahlreiche Restaurants, Geschäfte und Bars.

Tag 3: Ausflug zum Hochplateau des Piton Maïdo mit einem spektakulären Ausblick auf den Talkessel Mafate, ein Stück unberührter Natur, das noch zahlreiche isolierte Weiler und Dörfchen birgt, deren Einwohner praktisch in Selbstverpflegung leben. Im Anschluss Fahrt zum Markt von Saint-Paul. Er ist ein Vergnügen für Einheimische wie Touristen und bietet neben kunsthandwerklichen Objekten auch eine Vielzahl an lokalen Früchten, Gewürzen, Gemüse u. Ä. Danach besuchen Sie den Garten Eden, den schönsten tropischen Garten der Insel.

Tag 4: Der Vulkan Piton de la Fournaise steht heute im Mittelpunkt der Erkundungen. Er gilt als einer der aktivsten der Welt, dennoch kann er auf mehreren Fußwegen erkundet werden. Besuch des Vulkanmuseums und Besuch einer Rum-Destillerie. Der Rum ist zusammen mit der Vanille und dem Zucker eines der symbolträchtigen Erzeugnisse der Insel.

Tag 5: Weiterreise nach Cilaos. Cilaos wird vom Piton des Neiges, mit 3069 Metern der höchste Berg im Indischen Ozean, dominiert. Auf dem Weg entlang an der Südwestküste halten Sie bei den spektakulären Naturformationen „Le Souffleur“ sowie am „Le Gouffre“. In Cilaos Besuch des Marktes. Ein Stadtspaziergang führt zur Aussichtsplattform „La Roche Merveilleuse“, die eine wunderbare Sicht auf die Umgebung bietet.

Tag 6: Erkundung des Kleinods Ilet à Cordes, berühmt für seine Weinhänge und seine Linsen. Teilnahme an einem Kochkurs mit anschließender Weinverkostung und kreolischem Picknick. Anschließend Fahrt nach Saint-Pierre an der Südküste.

Tag 7: Gelegenheit, einen Helikopter-Flug zu unternehmen (gegen Aufpreis). Entdeckungsreise entlang der Südküste mit ihren schroffen Lavaküsten, tiefen Schluchten, Wasserfällen, üppiger Vegetation und traditionellen kreolischen Häusern. Ebenfalls am Programm: „Jardin des parfums et des epices“, Bucht Grand Anse, die Lavalandschaft von „Grand Brulé“, über Sainte-Anne weiter bis zum Cirque de Salazie.

Tag 8: Besichtigung des Dorfes Hell-Bourg, das zu den schönsten Dörfern Frankreichs gezählt wird.

Tag 9: Transfer in die Hauptstadt Saint-Denis mit kurzer Besichtigungstour. Am Nachmittag Weiterflug nach Mauritius.

Tag 10–13: Verbringen Sie entspannte Tage am Sandstrand am Fuße des spektakulären Le Morne.

Tag 14: Am frühen Abend Rückflug nach Wien.

Tag 15: Ankunft in Wien.

Das 5*-Resort LUX* Le Morne zählt zu den besten Hotels auf Mauritius. (c) Jean-Bernard ADOUE

