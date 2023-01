Entweder dumm oder eiskalt!

Replik auf A. Goldenberg. Doch, natürlich sind jüdische Museen in Täterländern wie Österreich Bildungsanstalten!

Die Autorin: Sandra Kreisler (* 1961) ist Schauspielerin, Sängerin und arbeitet als Sprecherin in Wien und Berlin. Ihr Buch „Jude sein – Ansichten über das Leben in der Diaspora“ ist bei Hentrich & Hentrich erschienen.

Wir verwenden gern den Ausdruck „Migrationshintergrund“ für jene Menschen, denen wir zuschreiben, dass sie kulturell (auch) anders sozialisiert seien. Und ja, Menschen, deren Eltern aus völlig anderen Kulturkreisen kommen, haben häufig andere Zugänge. Ich finde, das ist ebenso legitim wie bereichernd, je nachdem, wie man mit diesem „anderen Zugang“ umgeht.

Wenn man also vorrangig für zugewanderte Menschen bzw. deren Kinder arbeitet, sollte man darauf achten, wie man verschiedene Dinge formuliert, um nicht ständig wechselweise im Mustopf oder im Fettnapf zu sitzen.

Man sollte als Sprecher immer mitdenken, wie Dinge ankommen, die man so loslässt. Man sollte sich vorher fragen: „Wer ist mein Publikum? Was will ich erreichen, mit dem, was ich sage?“

Hierzulande hat man meist „Nazi-Hintergrund“. Das klingt vermutlich ebenso unangenehm in den Ohren der Hiesigen, wie das mit dem „Migrationshintergrund“ in den Ohren der „Von-Dortigen“ klingt.

Es ist aber ebenso wahr.