Kay Voges: „Ich bin nicht hier, um geliebt zu werden“ 

Die Vorwürfe gegen Schauspieler Florian Teichtmeister erschüttern Kay Voges „zutiefst“. Wie er sich an Martin Kušejs Stelle verhalten hätte, dazu will er nichts sagen. Der Direktor des Volkstheaters beschreibt sich als „ruhelosen Kerl“ , der immer wissen will: „Was gibt es noch?“ Mehr Neugier wünscht er sich auch von seinen Kritikern. „Dilettantische Kritiken“ ärgern ihn.

Der Fall Teichtmeister dominiert seit zwei Wochen die Schlagzeilen. Ob sich die Direktion des Burgtheaters richtig verhalten oder viel zu spät reagiert hat, wird heftig diskutiert. Wie würden Sie handeln, wenn Sie von derartigen Vorwürfen gegen einen Schauspieler Ihres Hauses erfahren würden?



Kay Voges: Die Causa erschüttert mich zutiefst. Ich will das in diesem Rahmen aber nicht eingehend kommentieren. Ich vertraue auf unsere rechtsstaatlichen Institutionen und Prozesse.



Okay, Sie wollen dazu nichts sagen, wenngleich ich annehme, dass Sie und andere Theaterdirektoren sich diese Frage nun gestellt haben. Dann zu anderem: Wann wussten Sie, dass Sie nicht „nur“ Regisseur, sondern auch Intendant sein wollen?