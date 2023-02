„Nichts wissen, das wäre eine Wohltat“

Drucken

Hauptbild • „Wenn ich Stiefel bekomme, halte ich den Winter aus.“ • Nick Holdsworth/Camera Press/Picturedesk

Mit dem Untergang der 6. Armee endete vor 80 Jahren die Schlacht von Stalingrad. Hunderttausende Soldaten der deutschen Wehrmacht nahmen daran teil. Der Wiener Franz Mikula war einer von ihnen und schrieb beinahe täglich Briefe an seine Familie.

Franz Mikula aus Wien-Brigittenau war Eisengießer von Beruf und Maler aus Leidenschaft. Im Februar 1942 musste der 36-jährige Vater von drei Kindern zur Wehrmacht einrücken. Er absolvierte eine Ausbildung zum Pak-Schützen in einem Panzerjäger-Regiment. Im Juni wurde seine Einheit in den Raum Charkow verlegt und beteiligte sich im Verband der 6. Armee am Vormarsch auf Stalingrad. Beinahe täglich schrieb er Briefe an seine Familie.

20. Mai 1942 (St. Pölten). Bei uns geht alles drunter u. drüber. Fahren Sonntagfrüh wahrscheinlich an die Front nach Russland. (. . .) Wir sind bepackt wie Tragesel. Es ist furchtbar. Was hat man verbrochen, dass man solche Sachen mitmachen muss? Glaube, du kannst mich ruhig aufgeben.

24. Juni 1942 (im Osten). Während ich diese Zeilen schreibe, pfeffert's hier ununterbrochen aus allen Rohren. Hatte Nachtstreife, währenddem begann der Angriff, es ist wahr, es geht alles mit einer genauen Pünktlichkeit. Wir haben jede Nacht Fliegerangriffe, aber die unsrigen Angriffe sind stärker, wie in allem. Wenn es so weitergeht, ist zu rechnen, dass es hier heuer aus ist, was wir begrüßen würden, aber es ist furchtbar.

27. Juni. Jedes Mal, wenn ich einschlafe, träumt mir von euch u. zwar so, dass ich nicht einmal wach werde, wenn die Flieger angreifen u. nur so die Fetzen fliegen. Diese Nacht ging eine Bombe paar Schritte v. Schandl u. meinem Zelt nieder. Wir hatten gleich sechs Tote u. fünfzehn Schwerverletzte, dem Schandl fiel das Essgeschirr am Kopf, mich hob es ein bisschen auf, wir schliefen aber trotzdem sofort weiter. Man wird so ganz gleichgültig, es nützt auch nichts, wenn man sich aufregt, denn vielleicht trifft einen die nächste selbst.

5. Juli. Ich bin ganz verdrossen, habe doch keine Aussicht, euch wiederzusehen. Denke oft, wenn es mit mir schon zu Ende wäre. Von nichts wissen, das müsste eine große Wohltat sein. Es ist mir nur wegen euch, möchte doch zu dir u. meinen Kindern zurück. Was würdet ihr tun ohne mich, habe weder für die Gerterl noch für Fredi vorgesorgt, von Heinzi nicht zu reden.