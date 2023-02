Spekulationen um Manchester United

Übernahmegerüchte für den britischen Traditionsklub beflügeln die Aktie. Ist nun ein guter Einstiegszeitpunkt?

Kein anderer Sport erregt so sehr die Gemüter wie Fußball, in kaum einer anderen Disziplin fließt so viel Geld. Womit nicht nur die gigantischen Transfersummen für manche Spieler gemeint sind. Jetzt könnte ein Deal alles in den Schatten stellen. Eine Gruppe von Investoren aus Katar, so berichtet die „Daily Mail“, plant eine Übernahme des britischen Traditionsklubs Manchester United. Das Angebot, das als seriös eingestuft wird, könnte schon in den nächsten Tagen kommen, hieß es. Wert der Transaktion: sechs Milliarden Pfund (rund 6,7 Mrd. Euro). Das wäre mehr als doppelt so viel wie die aktuelle Marktkapitalisierung von 2,85 Milliarden Pfund.

An der Wall Street, wo die Kicker-Aktie hauptgehandelt wird, kam die Nachricht gut an: Die Aktie sprang am Mittwochabend mehr als zehn Prozent auf 23,34 Dollar. Am Donnerstag lag sie vorbörslich zunächst wieder leicht im Minus.