Am Trail mit Sack und Camelbak

Wer gern laufend auf Trails unterwegs ist, möchte sein Equipment sicher und stabil verstaut wissen. Dafür ist meist ein Laufrucksack die erste Wahl.

Camelbak hat als Alternative die Zephyr Pro Vest herausgebracht. Getestet wurde das Damenmodell, 12 l Inhalt, 240 g (149 €). One Size, vorn und seitlich mittels Bändern und Schnallen anpassbar. In neutralem Pastellton gehalten, weiches atmungsaktives Material, mit reflektierenden Elementen und einer Notfallpfeife ausgestattet. Neben mehreren Steckfächern, in denen sich Gels, Buff usw. jederzeit greifbar, aber nur lose verstauen lassen, gibt es für Smartphone, Schlüssel etc. vorn zwei Reißverschlussfächer, die Wasserdichtigkeit versprechen. Diese hätten etwas geräumiger ausfallen können - bei einem Smartphone mit Schutzhülle tut man sich bereits schwer.

Das verschließbare Hauptfach auf der Rückseite ist nur von oben zugänglich, was unterwegs unpraktisch werden kann. Die Öffnung ist zudem relativ klein. Eine wärmere Jacke zusammengerollt hineinzustopfen, ist zwar möglich, aber erfordert etwas Fummelei.

Hobbysport In der Rubrik Hobbysport bringen wir wöchentlich Tipps für Ihre nächsten sportlichen Aktivitäten und testen Produkte, die Ihnen helfen könnten. Fachleute beantworten Fragen rund um Medizin, Ernährung oder Training.

Ein Köcher für Stöcke ist inkludiert, befindet sich klein gefaltet in einem versteckten Fach auf der Rückseite. Je nach Bedarf lässt er sich unkompliziert anbringen oder auch ganz weglassen. Er wirkt etwas labbrig, sind die Stöcke aber einmal fixiert, wackelt hier auch nichts. Das Hervorholen geht einfach, das Verstauen unterwegs bedarf allerdings einiger Übung.

Ebenfalls dabei: zwei0,5-Liter-Softflasks. Praktisch: Die Trinkventile lassen sich verschließen, sodass nichts unerwünscht herausspritzt. Das Modell ist außerdem kompatibel mit einer 1,5-Liter-Trinkblase.

Compliance-Hinweis: Das Testexemplar wurde von Camelbak kostenfrei zur Verfügung gestellt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.02.2023)