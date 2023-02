Russische Touristen auf Kiewer Ausflugsschiffen

Das Monument auf der Westerplatte bei Danzig erinnert an den Beginn des Zweiten Weltkriegs. (c) imago/ZUMA Press (Michal Fludra)

Die Westerplatte ist eine flache, sandige, großteils bewaldete Halbinsel an der Ostsee bei Danzig. Seit die deutsche Wehrmacht am 1. September 1939 das Munitionslager der polnischen Armee auf der Westerplatte beschoss, gilt sie als der Ort, an dem der Zweite Weltkrieg begann. Sie heißt auch auf Polnisch Westerplatte. In diesem Winter, nicht lange bevor sich der Beginn des blutigsten europäischen Krieges seit dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal jährte, wandelte ich die Danziger Stadtpromenade an der Toten Weichsel entlang. Es war ein kalter windiger Nachmittag, meine Recherche über die Kaschubei war kläglich gescheitert. Angetäut lag da ein bauchiges, behagliches, piratenromantisches Ausflugsschiff. Die Czarna Perła (Schwarze Perle) war im Begriff abzulegen. Ihre Destination: Westerplatte. Ich sprang auf.

Alle Tische an den Fenstern waren belegt. Ich setzte mich auf die Erhöhung in der Mitte. Das Metall war heiß, im darunter liegenden Maschinenraum wurde wohl etwas ziemlich Fossiles verbrannt, einmal roch es nach Öl. Linker Hand lag das neue „Museum des Zweiten Weltkriegs“, ein etwa 40 Meter hoher, rostroter und gläserner, schief aus dem Boden ragender Kubus.

Vor mir saß ein Paar von Anfang 20, offenbar noch in seinen Anfängen. Die schönen Finger der Frau wurden von endlosen, sich aus einem hellen Lila zu einem fast weißen Lila verjüngenden Fingernägeln noch verschönert. Der junge Mann, der sich einen jener in Polen „Cappuccino“ genannten Schlagoberskübel geholt hatte, sprach lebhaft gestikulierend. Der Maschinenraum unter mir war so laut, dass ich die Sprache des Paares erst nach einiger Zeit erkannte: Russisch.

Sie war ernst, ja gedankenverloren und sagte wenig; er redete dauernd, lächelte fortwährend und suchte sie mit lustigen Geschichten aufzuheitern. Sie entsprach ihrer ostslawischen Geschlechterrolle, er seiner überhaupt nicht. Obwohl Jahre nach dem Abtreten der Sowjetmacht geboren, verriet ihr aufrechter Habitus noch etwas von der Strenge sowjetischer Mädchenerziehung. Sie trug Dutzendware, wie man sie auf postsowjetischen Provinzmärkten kaufen kann, ihre beige Anorakjacke war abgetragen. Sie wirkte ärmlich. Er hingegen war exquisit angezogen, auf seine dicke weiße Stoffjacke waren originelle Comic-Figuren genäht.

Ich dachte mir mögliche Lebensläufe der beiden aus. Die junge Frau mit den blasslila Fingernägeln stellte ich mir als Ukrainerin aus den brettelebenen Gegen-den der Südostukraine vor, in denen viele Menschen vor den 2014 losgetretenen Kriegen „an der Seite Russlands“ sein wollten, als russischsprachige, provinzielle, mit dem Westen fremdelnde Vertriebene. Den jungen Mann sah ich als Moskauer oder Petersburger Bobo an, kulturell und zum Teil auch physisch seit jeher im Westen zu Hause.

Am Ende der Schiffsfahrt sollte ich die beiden ansprechen – und alles war genau so. Sie war Ukrainerin und erst im Sommer aus dem von Russland okkupierten Gebiet geflohen. Auf dem Weg zum Startpunkt des Zweiten Weltkrieges passierten wir die Danziger Werften, vorbei an Schiffen wie „Île d'Yeu Marseille“, „Stena Embla Limassol“, „Pavo Bravo Panama“. Von den auf Polnisch, Englisch und Deutsch vorgetragenen Durchsagen verstand ich im Motorenlärm kaum mehr als diese: „Auf der leften Seite sehen Sie eine Tankstelle für Boote.“ Dann Kohlehalden und Zuckerdepots. Dann bewaldete Ufer, „Naturschutzgebiet“.

Durch einen schweren Thermovorhang gelangte man aufs offene Deck hinauf. Das ungleiche Paar stieg hinauf und verharrte dort in einer filigranen, halb zur Welt geöffneten Umarmung. Es war kalt und windig, dafür waren die Durchsagen zu verstehen. Auf Polnisch wurden sie immer länger, auf Englisch blieben sie knapp, auf Deutsch wurden sie kürzer. Das Schiff legte an der Westerplatte an. Man durfte nur aussteigen, wenn man nicht mehr einsteigen wollte und wurde vor der geringen Frequenz der von hier abfahrenden Busse gewarnt; letztlich blieben alle sitzen. Von der Westerplatte sah man einen geschlossenen Kiosk, ein paar Joggerinnen und eine unschlüssige asiatische Touri-Familie. Nach ein paar Minuten drehte die Schwarze Perle um. Die polnische Durchsage zählte nun bis ins Detail befehlshabende Generäle und erste Gefallene des Weltkriegs auf. Auf Englisch wurde knapp das dem „Outbreak of World War II“ gewidmete Monument erwähnt. In der Sprache der Angreifer von 1939 kam nichts dergleichen vor. Auf Deutsch war zu hören: „Und damit fahren wir zurück, stimmungsvolle polnische Musik wird uns begleiten.“ Wie wird man wohl russische Touristen auf Kiewer Ausflugsschiffen dereinst an den 24. Februar 2022 erinnern?

Die Musik war tatsächlich gefühlig, Mikro und Mundharmonika waren vor dem Mund des Barden montiert, er sang in die Gitarre hauend: „Nach Amsterdam, nach Amsterdam!“ Die junge Ukrainerin kuschelte sich an den jungen Russen. Sie hielt ihr Kinn ein wenig hochgereckt, ihre Augen schauten ins Leere. Als sie ausstiegen, redete der Russe lächelnd weiter. Die Ukrainerin lächelte nie.

