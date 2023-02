Der März ist der brutalste Monat von allen

Was der Monat mit einem Kriegsgott und Schafen, die aus der Herde ausgesondert werden, zu tun hat.

Natürlich freuen wir uns jetzt erst einmal. Immerhin ist der März jener Monat, in dem der Frühling beginnt. Aber dann überlegen wir kurz, ob der Schein nicht doch trügt. Und ob sich hinter diesem Monat, in dem man vielleicht das erste Mal wieder ohne Jacke außer Haus geht, ein dunkles Geheimnis verbirgt.

Nun, Geheimnis ist es eigentlich keines, aber vielleicht ist es nicht so bekannt, dass der Name des Monats auf Mars zurückgeht. Und der ist erst in zweiter Linie ein Planet oder ein Schokoriegel, in erster Linie steckt dahinter der römische Kriegsgott. Ihm wurde einst ein Monat gewidmet – Martius mensis, der aus dem lateinischen dann zum „merzo“ wurde und der heute eben März heißt.