Juhuu, Klimawandel!

Ich wiegle ja auch gerne ab. Ich schau auch gerne weg. Aber ich bin schließlich kein Politiker, der die Weichen für die Zukunft stellt.

An den meisten Tagen ist mir die Klimakrise egal. Heute zum Beispiel. In der Früh habe ich mich gefreut, der Sonntag soll nämlich warm werden, und nächste Woche wirds noch wärmer, 21 Grad verspricht die Wetter-App, das ist ja wie in Neapel! Vielleicht, habe ich mir gedacht, schau ich, ob im Prater schon die Vogelkirsche beim Lusthaus blüht, vielleicht setze ich mich am Rochusmarkt in die Sonne, wenn ein Plätzchen frei ist. Juhuu, und wenn es so weiter geht, kann ich zu meinem Geburtstag in der Alten Donau schwimmen, der ist Ende April.

Manchmal mache ich einen Witz. Ich sage, dass ich glatt wegziehen müsste, wäre Wien noch so wie vor dreißig Jahren, als es Sommer gab, in denen man durchwegs eine Jacke brauchte und im Jänner bei minus 15 Grad der Wind pfiff und mein defekter Haustorschlüssel nicht sperren wollte, weil ich mit meinen verfrorenen Händen nicht das nötige Fingerspitzengefühl aufbrachte. Und wo ich schon dabei bin, erzähle ich den Kindern, wie ich mich dann im Lokal nebenan kurz aufwärmte und die Prostituierte an der Bar meine rote Nase süß fand. Das ist also meine „Als ich klein war, ging ich zehn Kilometer durch den Schnee in die Schule“-Geschichte.