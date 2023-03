Disco 2000 (plus 23 Jahre)

„Wird das nicht seltsam sein, wenn wir ganz erwachsen sind?“ - Genauso wie im Song von Pulp fühlte sich das 20-Jahre-Treffen unseres 2003er-Jahrgangs von Praktikanten der EU-Kommission an.

Da standen wir also, auf den Stufen des Mont des Arts in Brüssel, hinter uns die Art-Nouveau-Pracht des Museums für Musikinstrumente und der königlichen Pfarrkirche Saint-Jacques-sur-Coudenberg. Natürlich waren wir nicht so viele wie damals, vor genau 20 Jahren, als mehr als 600 von uns Praktikanten bei der Europäischen Kommission sich zum Gruppenfoto an diesem Ort zusammengefunden hatten. Aber irgendwann vor einem Jahr begann eine Nachricht via WhatsApp zu zirkulieren, wie ein Schneeball rollte die Frage von Brüssel nach Dublin nach New York nach Abuja nach Helsinki nach Amsterdam nach, nach, nach: „Sollten wir uns nicht zum 20er treffen?“

Und so taten wir das. Die Fahrt mit der Tram hin zum Treffpunkt war eine der aufregendsten seit Langem: Wer würde aller da sein? Und würden wir uns wiedererkennen? Gut 50 waren wir, einige waren aus Dublin gekommen, einer aus Bari, einer aus Portugal, etliche aus Paris, viele aus London. Jeder hatte eine Menge Geschichten zu erzählen, große und kleine, tragische und banale: C. schreibt gerade sein viertes Buch, das sicher so umwerfend wird wie die drei zuvor, A. hat ihren Mann und Vater ihrer zwei kleinen Töchter vor sieben Jahren bei einem Flugzeugabsturz verloren, M. und A. wollten wissen, ob ich einen guten Dachdecker kenne, und übrigens, die Schneekugel mit dem Riesenrad, die ich ihnen vor 18 Jahren geschenkt habe, steht bei M.s Mutter in England im Wohnzimmer. Einstige Flammen wurden nicht mehr entzündet; über solchen jugendlichen Leichtsinn sind wir hinweg. Als das Lokal im Bois de la Cambre, das wir für den Abend privatisiert hatten, um Mitternacht Sperrstunde ausrief, gab es keinen Protest.

Ein Song, den ich damals sehr oft hörte und der mich tief prägte, ist „Disco 2000“ von der britischen Band Pulp. Darin geht es um die Abmachung eines Beinahe-aber-dann-doch-nicht-Pärchens, sich im Jahr 2000 an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit zu treffen. „Wird das nicht seltsam sein, wenn wir ganz erwachsen sind?“, heißt es. Genau so fühlte sich das an, am vergangenen Samstag. Nur 23 Jahre später.

