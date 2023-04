Wie mutig sind Österreichs Unternehmen?

Die Ökonomin und Risikoexpertin Gudrun Meierschitz arbeitet seit vielen Jahren für Acredia. Ab April 2013 war sie als Leiterin für den Bereich Risk Underwriting für nationale und internationale Kreditentscheidungen verantwortlich. Seit 1. Juli 2017 ist sie Vorstandsmitglied der Acredia und in der OeKB EH Beteiligungs- und Management AG.

Der gebürtige Bayer Michael Kolb war in seiner beruflichen Laufbahn unter anderem in leitenden Funktionen bei der Commerzbank in Frankfurt, der Uni Credit Bank in München und dem Kreditversicherungsunternehmen Euler Hermes in Hamburg tätig. Im Oktober 2021 ist der Finanz- und Versicherungsexperte in den Acredia-Vorstand eingezogen.

Die Acredia Versicherung AG gilt als führender österreichischer Kreditversicherer und ist ein Tochterunternehmen der Oesterreichischen Kontrollbank AG sowie Allianz Trade, der weltweit größten Kreditversicherung.