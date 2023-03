Georg-Coch-Platz 2 oder: Eine Bank – und Boni für alle!

Kassenhalle mit Kaffee, Kuchen und Diskurs: zur Umnutzung von Otto Wagners Postsparkasse.

Es geschieht ja nicht alle Tage, dass der Öffentlichkeit jedweder Zugang zu einer Top-Ten-Sehenswürdigkeit der Stadt verwehrt wird. Dergleichen widerfuhr allen, die Otto Wagners k. k. Postsparcassen-Amt besuchen wollten, nachdem sein finanzindustrieller Letztnutzer, die Bawag PSK, 2017 ausgezogen war. Ab da stand vor verschlossenen Toren, wer hoffte, jenes Schlüsselwerk der europäischen Moderne nicht nur von außen, sondern auch in seinem Inneren, namentlich seine berühmte Kassenhalle, kennenzulernen.



. . . von innen . . . wf

Was immer sich der neue Eigner, René Benkos Signa, vom Erwerb einer Liegenschaft erwartet haben mag, deren Nutzung wie wenige andere durch Auflagen des Denkmalschutzes eingeschränkt ist: Alle diesbezüglich Besorgten dürfen sich damit trösten, dass das Objekt der Investorenbegierde sich zumindest baurechtlich heute wieder in Händen befindet, denen man, was den seriösen Umgang mit einem Baudenkmal ersten Ranges betrifft, grundsätzlich Vertrauen entgegenbringen kann – der Bundesimmobiliengesellschaft, kurz BIG. Auf eine Laufzeit von 99 Jahren lautet der Vertrag mit Signa, der seit Herbst 2019 die BIG in die Lage versetzt, ihrerseits zu bestimmen, was am Georg-Coch-Platz 2 geschieht – und vor allem was nicht.