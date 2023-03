Die Idee hinter dieser Ausgabe

Anna Carolina, genannt Lila und geboren im Dezember 1968 als zweites Kind von Karl und Therese Schwarzenberg, rebellierte in ihrer Jugend vehement gegen Familientraditionen. Sie verließ Wien und studierte in New York Film und später in London Medien und Völkerkunde. Dort fasste sie in der Film-, Video- und Werbebranche Fuß und lernte ihren späteren Mann kennen, Drehbuchautor Peter Morgan. Die beiden haben fünf Kinder. Seit der Trennung lebt Lila Schwarzenberg wieder ausschließlich in Wien. Sie gründete mit dem Regisseur Lukas Sturm die Produktionsfirma „neulandfilm“. Für den Dokumentarfilm „Mein Vater, der Fürst“ stand sie selbst hinter der Kamera.