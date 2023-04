Kein Fest wird mit so regional unterschiedlichen Traditionen begangen wie das Osterfest. Auch mit dem religiösen Hintergrund von Ostern wird - von Ignorieren, bis Kirchbesuchsmarathon - unterschiedlich umgegangen. Was ist Ihnen zu Ostern wichtig?

Kennen Sie das berühmte Video einer TV-Moderatorin, die einen Lachkrampf bekommt, weil sie einen Beitrag über „Eierkratzen“ ansagen soll? In manchen Regionen des Burgenlands nickt man natürlich wissend. Denn auch wenn das Wort möglicherweise anderes suggeriert - Eierkratzen ist ein ursprünglich slawischer Osterbrauch, bei dem mithilfe von Kratz- oder Ritztechnik Ostereier verziert werden. Auch das ist Ostern.

Nach vierzig - oder je nach Zählweise ein paar mehr - Tagen Fastenzeit, feiert man in Österreich an diesem Wochenende also Ostern. Das mag für manche einen religiösen Hintergrund haben (Auferstehung Jesu), für manche einen schokoladigen, den Frühlingsbeginn feiernden - oder schlicht eine gute Gelegenheit bieten, schöne Stunden mit der Familie zu feiern.

Egal, wie man zur Kirche stehen mag, es gibt wenige Feste im Jahreskreislauf, die so unterschiedliche Traditionen - je nach Region in Österreich - hervorgebracht haben, wie Ostern. Wann wird das Osterfleisch angeschnitten, das Osterfeuer angezündet, was wird gesungen/gebetet, wie und wann bemalt man Eier, wie isst man sie, was bäckt man, was kauft man, wohin fährt man? Wird etwas geschenkt, wer schenkt wem was?

Von Küpfi, Antlasseiern und fliegenden Glocken

Apropos essen: Karin Schuh hat in einem Artikel vor wenigen Tagen über die Osterpinze geschrieben - und ihre regionalen Verwandten: „Von Pinzen, Striezeln und Küpfi“.

Dass man mit dem Essen nicht spielt, ist ein Satz, den man beim Osterfrühstück samt Eierpecken (wie man in Ostösterreich sagen würde) nicht hört. Über Traditionen, die mit Eiern zu tun haben, erzählt dieser Text aus dem Archiv.

Fliegende Rentiere? Zu Ostern gibt es doch die fliegenden Glocken! Die sind über die Kartage nach Rom aufgebrochen, so sagt man natürlich. Um einige dieser Oster-Bräuche dreht sich dieser Artikel aus unserem Archiv: Osterbräuche: Wenn die Glocken nach Rom geflogen sind

Und falls es dieses Jahr noch an Inspiration zum Thema Ei fehlt, hätte Hannah Offner noch ein paar Tipps für Sie: Ei, mal anders.

Und was darf bei Ihnen zu Ostern nicht fehlen?

Sie sehen, es gibt vom schlichten Ignorieren des Fests inklusive Osterhasenparty in der lokalen Lieblingsbar bis zum Einhalten aller regionaler Traditionen und dreimaligen Messbesuch viele Möglichkeiten, das Osterwochenende zu verbringen. Es gibt nicht die eine Art, Ostern „richtig" zu feiern.

Diskutieren Sie mit: Wie verbringen Sie die Osterfeiertage? Welche Traditionen sind Ihnen wichtig? Welche Traditionen gibt es nur in Ihrer Region? Ist Ihnen der kirchliche Hintergrund des Festes wichtig bzw. was spielt er für eine Rolle? Was darf bei Ihnen zu Ostern garantiert nicht fehlen - im Tagesablauf, auf dem Speiseplan?

(klepa)