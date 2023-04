Ei, mal anders

Drucken

Hauptbild • Monografie. Zahlreiche Beiträge aus Kunst und Fotografie sowie Rezepte und Anekdoten rund ums Ei versammelt das Buch „Gourmand’s Egg“. • Bobby Doherty, Breakfast and Brunch, 2021

Alfred Hitchcock soll unter Ovophobie gelitten haben, der Angst vorm Ei. In Berlin tüftelt man indessen an einer gespenstisch realitätsnahen veganen Version vom Ei und in den sozialen Medien gibt es Anleitungen zum richtigen Verzehr der Eierschale. Das Ei außerhalb der Komfortzone.

Angestrengt seufzt das nackte Eigelb, das bäuchlings im Eiklar liegt. „Meh“ ist wohl die Quintessenz der spiegeleiförmigen Comicfigur Gudetama. Die Idee kam der Erfinderin, einer Sanrio-Designerin, die sich Amy nennt, angeblich, als sie nach einem langen Arbeitstag ein Ei aufschlug und plötzlich von seiner Erscheinungsform so entzückt war, dass sie die Figur Gudetama schuf.